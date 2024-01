Connect-R și Misha au divorțat în anul 2018, după o căsnicie care a durat aproximativ 5 ani. Mai mult timp motivul despărțirii lor nu a fost cunoscut publicului, însă în momentul în care artistul și-a publicat prima carte, el a decis să spună adevărul despre separare. În cartea sa, „Din livada cu nuci”, Connect-R a mărturisit că și-a înșelat soția în repetate rânduri.

Deși nu mai formează un cuplu cu Misha, artistul a continuat mult timp să locuiască în aceeași casă cu aceasta. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Maya, iar de dragul copilei își petrec toate vacanțele împreună. Connect-R speră la o împăcare, în timp ce fosta lui soție nu-l poate ierta și nu poate trece peste infidelitățile acestuia.

„Să înțelegi că în casă nu mai ești cu mama ta, care strânge după tine”

Invitat la podcastul lui Romică Țociu, cântărețul a vorbit cu multă sinceritate despre acest capitol din viața lui. Recunoaște că nu s-a putut adapta la viața de familie și că nu a apreciat la momentul respectiv toate sacrificiile pe care fosta lui soție le-a făcut. Misha a devenit mamă la doar 21 de ani și și-a sacrificat cariera pentru familie.

„Eu nu m-am putut adapta! Însemna să înțelegi că în casă nu mai ești cu mama ta, care strânge după tine. O femeie care la 21 de ani naște și face niște sacrificii, renunță la cariera ei, în afară de faptul că stă cu un copil și nu s-a născut părinte, a devenit atunci, tu vii și arunci tot. Când îți faci o familie trebuie să fii ori un super creier, să știi să împarți ambele lucruri, ori să mai renunți la ce înseamnă cariera ta. Ori eu…”, a povestit Connect-R, în podcastul „La Țocii”, găzduit de Romică Țociu și fiul său, Cătălin.

Connect-R a înșelat-o pe Misha de mai multe ori

Connect-R și Misha s-au căsătorit în anul 2013, iar 5 ani mai târziu, în anul 2018, au divorțat. Despărțirea lor a luat pe multă lume prin surprindere, mai ales că nu se știa că au probleme în căsnicie. Au evitat mereu să vorbească despre motivele separării și au păstrat o relație civilizată de dragul fiicei lor.

Connect-R și-a lansat prima carte, care se numește „Din livada cu nuci”, unde spune adevăratul motiv al divorțului. El a început prin a dezvălui că fosta lui soție era obișnuită cu modelul tatălui ei, un bărbat priceput la toate, în schimb, artistul era total opusul. Cântărețul nu era genul de bărbat pe care Misha și-l dorea.

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța.

Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum, hai să mergem înainte? Te iert și continuăm. N-a zis pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine.

Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat.

Ea mă vedea că sunt altfel, mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea. Cel mult o ușă întredeschisă. E vorba de orgoliu și neîncredere. Are teamă că se pot repeta trădările mele și nu vrea să mai trăiască nicio dezamăgire. E Rac, e familistă convinsă, a renunțat la o carieră națională și internațională ca să fie cu mine, ca să se nască fata, iar eu am răsturnat masa, am trădat-o. Eu înțeleg dezamăgirea ei și nu îmi refac viața!”, a mai povestit artistul în cartea sa „Din livada cu nuci”, relatează WOWbiz.ro.

