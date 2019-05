Pe 9 iunie, când împlinește 37 de ani, Connect-R petrece, pentru prima dată, nu în vreun club, cu prietenii, ci pe scena ”vânată” de toți cântăreții din România: cea a Sălii Palatului din Capitală. Acolo, 4.000 de fani îi vor putea cânta ”La mulți ani”.

Iar 37 din acești 4.000 vor fi norocoșii care-l vor urma în culise pe Connect-R, după show, la o petrecere exclusivistă. E drept, nu gratis. Aceștia vor trebui să scoată din buzunar câte 370 de lei pentru a bea șampanie cu el și a mânca din tortul lui!

Intitulat ”Eu sunt Ștefan”, după numele din buletin al artistului, Ștefan Mihalache, spectacolul de pe 9 iunie se vrea a fi modalitatea prin care Connect-R le mulțumește tuturor celor care l-au făcut celebru, dar și cea mai sinceră și transparentă întâlnire a fanilor cu omul din spatele vedetei, Ștefan, artistul.

”Am decis ca abia la 37 de ani să susțin primul meu concert la Sala Palatului, pentru că abia acum am reușit să mă cunosc cu adevărat, după ce am fost și sus, și jos și m-am observat în ambele ipostaze. E pentru prima oară când de ziua mea voi avea și familia, și prietenii, și fanii într-un singur loc”, ne-a mărturisit Connect-R, autorul unor succese ca ”Vara nu dorm”, ”Dă-te-n dragostea mea” ori ”Noi ne potrivim”.

