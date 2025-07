[ez-cod]

Cei 650.000 de urmăritori ai lui Elmo au primit amenințări antisemite

Incidentul a avut loc în weekend, când în locul obișnuitelor mesaje de încurajare și bunătate, cei 650.000 de urmăritori ai lui Elmo au primit amenințări antisemite și referințe vulgare la investigația de trafic sexual a lui Jeffrey Epstein. Aceste tweet-uri au fost șterse rapid.

Se încearcă preluarea controlului total asupra contului lui Elmo

Contul lui Elmo pe rețelele sociale a devenit recent un loc pentru conștientizarea sănătății mintale. Anul trecut, monstrulețul roșu și pufos, rămas pentru veșnicie la vârstă de 3 ani și jumătate, a stârnit senzație când a întrebat: „Elmo is just checking in! How is everybody doing?/ Elmo doar verifică, ce mai faceți?”

Sesame Workshop a declarat pentru AP: „Lucrăm pentru a restabili controlul complet asupra contului”. X nu a răspuns imediat presei.

În ciuda eforturilor de a șterge conținutul ofensator, contul lui Elmo încă mai conține un link către un canal Telegram al unui utilizator care își asumă responsabilitatea pentru hack.

Cine este Elmo?

Elmo, personajul îndrăgit din emisiunea pentru copii Sesame Street, a devenit o figură emblematică a televiziunii americane. Monstrulețul roșu și pufos, care vorbește cu o voce falsetto înaltă și se referă adesea la sine la persoana a treia, a câștigat inimile telespectatorilor mici și mari.

Recomandări Cronica unei moțiuni de cenzură ratate: bancuri, plictiseală și clinciuri. Opoziția a bifat cel mai umilitor vot din ultimii 16 de ani

Inițial conceput ca un personaj secundar în 1979, Elmo a fost creat de artistul Muppet Caroly Wilcox. Prima sa apariție a fost în cântecul „We Are All Monsters” din sezonul 11 al emisiunii. Era o păpușă roșie în plus care zăcea pe acolo, iar distribuția încerca să creeze o personalitate, dar nimic nu părea să se materializeze.

Elmo a devenit un personaj recurent în 1980, fiind interpretat de diferiți păpușari. Brian Muehl și Richard Hunt au fost printre primii care i-au dat viață. Însă, adevărata transformare a venit în 1985, când Kevin Clash a preluat rolul.

Cum a apărut adevărata personalitate a lui Elmo

Clash a adus o nouă energie personajului, definind Elmo ca fiind blând și iubitor. Această abordare a schimbat complet direcția personajului. Nancy Sans, scriitoare pentru Sesame Street, a declarat pentru Wikipedia: „într-o zi din 1985, Kevin Clash, un păpușar talentat, l-a ridicat și a adus energie și viață lui Elmo și din acea zi înainte, cu toții am scris pentru Elmo.”

Recomandări Lista „găurilor negre” din buget ocolite de Guvernul Bolojan. Locurile unde se scurg zeci de miliarde prin investiții, achiziții și subvenții

Elmo a devenit rapid unul dintre cele mai populare personaje din Sesame Street. El găzduiește segmentul „Elmo»s World”, dedicat copiilor mici. Popularitatea sa a dus la apariția în diverse produse și chiar în propriul său talk-show, „The Not Too Late Show with Elmo”.

Elmo rămâne un simbol al copilăriei pentru milioane de oameni din întreaga lume. Personajul continuă să evolueze, adaptându-se noilor generații de copii, păstrându-și în același timp esența care l-a făcut atât de iubit.