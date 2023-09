Ca de fiecare dată, anul școlar 2023-2024 începe în luna septembrie, iar prima zi este mereu plină de emoții atât pentru cei mici, cât și pentru părinți. Elevii așteaptă cu mare nerăbdare să își vadă profesorii, dar și colegii.

Vedetele s-au pregătit intens pentru prima zi de școală a copiilor lor, astfel că emoțiile au fost mari pentru toată lumea. Pregătirile au început dis-de-dimineață în unitățile de învățământ din toată țara.

Cei trei copii ai Mirelei Vaida au început școala

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, și-a pregătit cei trei copii pentru prima zi de școală. Vedeta de la Antena Stars a avut grijă să le pună micuților cele mai frumoase haine.

„Un nou început! Un nou an școlar! Grupa Mare, Clasa I și Clasa a II-a! Multe emoții, veselie și nerăbdare! Doamne, cum trece timpul… Succes tuturor elevilor, plin de satisfacții, bucurii și sănătate!”, a transmis Mirela Vaida.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au fost alături de fiica lor în prima zi de școală

Bianca Drăgușanu și-a dus fiica la școală în această dimineață, iar acolo s-a întâlnit cu Victor Slav, fostul ei soț. Fostul prezentator nu lipsește din prima zi de școală a Sofiei și este mereu plin de emoții. Bianca i-a pregătit fiicei sale ghizodanul și i-a spus la ea și mâncare.

Sofia Natalia este elevă în clasa I la o școală de stat din București. „M-am trezit de la 7. Am măr, banana, sandwich. Îmi e dor de colegi. Astăzi avem doi colegi noi, o fată și un băiat”, a spus fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav.

Andreea Bălan și George Burcea au fost prezenți în prima zi de școală a Ellei

Cu buchete de flori în brațe, Andreea Bălan s-a pozat și filmat alături de Ella și Clara. „Neața, dragilor. Noi mergem la școală. Voi ce faceți? Cred că și voi mergeți la școală, nu? Sunteți pregătiți pentru noul an școlar? Noi suntem pregătite și fericite”, a spus artista.

George Burcea a postat o fotografie realizată în această dimineață alături de Ella, fata cea mare, în curtea scolii. George Burcea a făcut și câteva declarații, emoționat de începerea școlii. „Timpul trece, iar noi, cu greșeli și cu lecții noi de viață, cu lacrimi și cu bucurii, creștem alături de copiii noștri. Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emoții că atunci când eu am pășit pentru prima dată în școală. Să o ajute Dumnezeu să fie sănătoasă, iar pe noi să ne ajute să îi putem oferi tot ceea ce ea are nevoie.”

Fiica Gabrielei Cristea, emoții mari în prima zi de școală

Victoria, fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a avut mari emoții în prima zi de școală, însă părinții i-au fost alături și au încurajat-o.

„Baftă multă la școală, Victoria! Mami și tati sunt lângă tine să-ți dea aripi! Am început cu emoțiile de dimineață… m-am învârtit ca un titirez într-un picior”, a scris prezentatoarea de la Antena Stars.

Fiica Oanei Roman a început clasa a III-a, dar tatăl ei nu i-a fost alături

Oana Roman a anunțat pe rețelele de socializare că fiica ei a început o școală nouă și că Marius Elisei nu a dorit să fie alături de Isabela în prima zi de școală. Nepoata lui Petre Roman este elevă în clasa a III-a.

„Azi Isa a început clasa a 3-a. Un nou început într-o nouă școală unde știu că ea va evolua frumos. Am pășit cu încredere pe acest drum. Știu că pentru ea va fi un pic greu până se va acomoda cu noii colegi, o noua învățătoare și un sistem educațional diferit. Dar va fi o evoluție pentru ea și rezultatele se vor vedea curând. Azi am fost doar noi două și știu că a durut-o faptul că tatăl ei a ales să nu vină să fie alături de ea în acest nou început, dar Isa este puternică și deșteaptă și bună și Dumnezeu o veghează la fiecare pas.”

