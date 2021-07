Corespondență din Franța: Filmul „La Civil”, de Teodora Ana Mihai, premiat pentru curaj la Cannes

Marele Premiu i-a revenit filmului rusesc „Unclenching the Fists”, de Kira Kovalenko, drama unei familii obligate să se autoizoleze într-un orășel minier din Oseția de Nord și confruntate cu autoritarismul tatăului. Filmul a fost produs de cunoscutul Alexander Rodnianski, care îi produce și pe Andrei Zviaghințev și Kantemir Balagov.

Premiul Juriului a mers la „Great Freedom” de Sebastian Meise, o coproducție Austria/Germania despre bărbat din Germania postbelică închis pentru că e gay, care se împrietenește cu colegul de celulă condamnat pentru omor.

Premiul pentru întreaga distribuție a mers la filmul francez “Bonne mère”, de Hafsia Herzi, povestea unei femei din Marsilia care lucrează ca menajeră și își susține fiul judecat pentru furt.

„Lamb”, de Vladimir Johansson, o coproducție Islanda/Suedia/Polonia, cu Noomi Rapace în rolul principal, este și el în palmares. Această dramă supranaturală despre un cuplu de la o fermă izolată care adoptă un nou-născut jumătate om, jumătate miel a luat Premiul pentru originalitate.

O Mențiune Specială a primit „Noche de fuego”, primul lungmetraj de ficțiune al Tatianei Huezo, coproducție Mexic/Germania/Brazilia/Qatar despre viața dintr-un orășel în război văzut prin ochii a trei preadolescente.

Juriul prezidat de britanica Andrea Arnold a fost compus din regizoarea franco-algeriană Mounia Meddour, actrița franceză Elsa Zyblerstein, regizorul argentinian Daniel Burman și regizorul american Michael Covino.



„Ne-am asumat niște riscuri”

Lungmetrajul de debut al Teodorei Ana Mihai a fost realizat în urma unei documentări de doi ani și jumătate care a vizat cazurile în care copii și adolescenți mexicani sunt răpiți de carteluri formate de multe ori din alți adolescenți, care cer răscumpărări mari și de multe ori își ucid victimele.

“Ne-am asumat niște riscuri. Uneori îmi spun că a fost o nebunie ce-am făcut,” a spus regizoarea în interviul acordat cotidianului “Libertatea”, după premiera mondială a filmului.

Inițial intenția ei a fost să facă un documentar dar, când și-a dat seama că nu poate expune familiile respective, și nici propria echipă de filmare, a decis să facă un film de ficțiune, al cărui scenariu l-a scris împreună cu mexicanul Habacuc Antonio De Rosario.

Filmul urmărește o mamă care începe să își caute de una singură fiica răpită, în condițiile în care autoritățile își dau prea puțin interesul.

Filmat de Marius Panduru inclusiv la ranch-ul lui John Wayne, La Joya, „La Civil” a fost coprodus de patru mari cineaști – Jean Pierre și Luc Dardenne, Cristian Mungiu și Michel Franco.



Teodora Ana Mihai (40 de ani) s-a născut în România, dar a emigrat cu părinții în Belgia la vârsta de 8 ani. A revenit în țară pentru a realiza documentarul „Waiting for August” (2014), despre viața grea a unei adolescente din Bacău care își crește singură șase frați mai mici în timp ce mama muncește să le trimită bani din Italia.

Următorul proiect al regizoarei este un film de ficțiune despre diaspora română din Belgia.

Conform regulamentului, juriul secțiunii Un Certain Regard poate inventa în afara Premiului secțiunii Un Certain Regard și Premiul Juriului alte premii noi, după cum consideră. Așa s-a întâmplat, de pildă, în 2006, când juriul de atunci a decis să-i dea un Premiu de interpretare Dorotheei Petre pentru „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”, de Cătălin Mitulescu, sau mai recent, în 2013, când juriul de atunci i-a dat lui Corneliu Porumboiu Premiul Un Certain Talent pentru „Comoara”.

Începând din acest an, „Un Certain Regard” se concentrează pe cineaști la început de drum (filme de debut și al doilea film).

Premiile Competiției se anunță în seara zilei de 17 iulie 2021.

Citeşte şi:

Corespondență de la Cannes: Interviu cu Teodora Ana Mihai despre culisele realizării lui „La Civil”, un film despre violența de zi cu zi din Mexic

Cum arată filmul mexican unde casa de producție a lui Mungiu a încercat să adauge neorealism românesc

PARTENERI - GSP.RO Mourinho, dezvăluiri despre fosta iubită a lui Adrian Mutu: „S-a culcat cu toți jucătorii de la Milan și Inter!”

Playtech.ro BOMBĂ! Cum era UMILITĂ Elena Marin de Zanni și Sebi noaptea, când se culcau la Survivor România. Săraca!

Observatornews.ro O şoferiţă de 70 de ani n-a văzut camionul venind din sens opus și a fost la un pas să provoace o tragedie, lângă Mizil. Video cu impactul

HOROSCOP Horoscop 17 iulie 2021. Gemenii au multe pe cap și în cap, dar ar fi bine să își drămuiască inteligent timpul

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Momentul în care elicopterul militar a ajuns deasupra mașinilor și a rupt stâlpii

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate