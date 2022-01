În urmă cu trei ani, Corina Dănilă a slăbit 20 de kilograme. Transformarea a fost una spectaculoasă și acum reușește să se mențină. În cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, prezentatoarea a dezvăluit ce regim urmează și la ce alimente a renunțat.

Kilogramele în plus i-au adus probleme de sănătate, mai exact probleme cu coloana și cu articulațiile. Corina Dănilă nu crede în dietele minune și a apelat la specialiști pentru a slăbi. Prezentatoarea de la TVR 2 combină regimul cu sportul, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Nu am aplicat o dietă anume, niciodată. Nici nu cred în miracolul unei diete rapide! Întotdeauna este ceva care forţează organismul, şi asta poate avea repercusiuni, în timp. În plus, poate să apară efectul yo-yo. Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate, şi că am urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie. Încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos.

Am învăţat să mănânc atunci cand îmi este foame, puţin şi destul de des. Evit la maximum produsele procesate, zahărul, prăjelile, iar farfuria mea conţine întotdeauna şi proteine animale, dar şi vegetale: carne de porc, vită, peşte, ouă, lactate (iaurt, chefir, brânză, caşcaval), salată verde, roşii, castraveţi, ridichi, conopidă, broccoli, dovlecei, ceapă, ciuperci, seminţe, ulei de măsline, fructe şi toooot felul de condimente. Gătesc la cuptor, fiert sau tras la tigaie. Mănânc fructe, aşa că îmi iau fructoza direct din ele. Toate astea, combinate cu mişcare. Fac cel mai des bandă, însă nu am voie să alerg, ci pot doar să merg în ritm alert, în plan înclinat. Şi fac seturile de exerciţii specifice pentru coloană, pe care mi le-am însuşit de ceva vreme”, a declarat Corina Dănilă pentru VIVA!.

„Nu am recurs la intervenţii chirurgicale”

Peste doar câteva zile, mai exact pe 24 ianuarie, Corina Dănilă va împlini 50 de ani și mulți spun că nu își arată vârsta. Vedeta nu a apelat până acum la medicul estetician, însă nu exclude să facă vreo intervenție pe viitor. Prezentatoarea nu este împotriva operațiilor estetice.

„Nu am recurs la intervenţii chirurgicale, însă nu sunt împotriva lor. Nu sunt împotriva reparaţiilor pe care le poate face zona de chirurgie estetică şi probabil că voi apela şi eu la ele. Când va fi cazul!”, a mai declarat Corina Dănilă pentru sursa mai sus menționată.

