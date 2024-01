Fără să explice motivul pentru care a ținut post negru 40 de ore, cu dorința de a ajunge la 72 de ore, 3 zile, Marius Manole a scris pe Facebook, în dreptul unei poze cu el, la bustul gol, realizată în timpul unui spectacol, pe scenă: „40 de ore de fasting (fără mâncare). Doar apă, ceai și cafea fără zahăr. Încă sunt bine și energic. Wooooow.

Dacă nu leșin diseară la spectacol (că vreau să merg și la sală), poate fac 72 de ore. La mine e pentru prima oară. Voi aveți experiențe în acest sens? Later edit: Ziua a 2-a a fost cea mai grea. Dar am jucat și nu am leșinat 😘”, a fost mesajul actorului, care a stârnit reacții.

Daniela Nane, care e actriță, a spus că a încercat și ea postul negru. „Da, 17 zile doar cu apă. Mi-am propus doar 14 zile, dar nu m-am putut opri”, a transmis ea. Și medicul estetician Adina Alberts a reacționat la postarea lui Marius Manole.

„Bravo, Marius Manole”, a scris ea, în timp ce unul dintre fanii actorului a comentat: „Dar cel mai sănătos rămâne, din punctul meu de vedere, postul ortodox. Dacă respectăm cele patru posturi mari ale anului și zilele de post din săptămână, este absolut perfect”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Cazul doctoriței de la Suceava filmată luând mită de 280 de ori în 20 de zile. Momentele-cheie ale flagrantului delict, făcute publice: asistenta a scăpat pe jos plicul cu bani când i-a luat poșeta

Ce este postul negru sau intermittent fasting?

Postul intermitent face parte din seria dietelor populare din cel mai nou val, datorită potențialului mare de pierdere în greutate, într-un timp relativ scurt, dar și a beneficiilor aferente postului negru – detoxificare și rejuvenare a organismului, scrie doc.ro.

Dieta intermitentă presupune abstinența voluntară de la alimente și lichide pe perioade controlate de timp. Pe lângă eliminarea kilogramelor în plus, postul intermitent este considerat o modalitate eficientă de detoxificare a organismului. Deprivarea de hrană pe o perioadă mai lungă determină scăderea indexului glicemic, a trigliceridelor și a producției de insulină și, aparent, stimulează producția somatotropinei (hormonul „de creștere”), ceea ce, printre altele, duce la producerea de noi celule nervoase.

Aceeași sursă mai scrie că printre beneficii se numără, de asemenea, creșterea nivelului de energie și a capacității de regenerare a organismului.

Și Damian Drăghici a ținut post negru 7 zile

Damian Drăghici a ținut post negru timp de 7 zile și nu a băut decât apă. Cântărețul a slăbit 5,5 kilograme într-o săptămână și și-a ținut fanii la curent cu starea pe care a avut-o în acea perioadă. „Sunt foarte bine după cum vedeți, am slăbit puțin… vreo cinci kilograme și jumătate, dar corpul este deja obișnuit, mă simt foarte bine, am energie foarte multă.

Recomandări Fosta șefă a achizițiilor de la Spitalul Obregia, condamnată la 5 ani de închisoare după o investigație a echipei GSP/Libertatea care a arătat achiziții la prețuri triple printr-o firmă de casă. Prima sentință, la aproape 7 ani de la dezvăluiri

Mai am astăzi (duminică – n.r.), iar mâine dimineață (luni – n.r.) voi bea jumătate de kilogram de suc de portocale și jumătate de suc de grepfrut. Cam asta ar fi”, le-a mărturisit Damian Drăghici fanilor, în decembrie.

Cea de-a șasea zi de post negru a fost mai dificilă pentru artist, care a mărturisit că s-a simțit foarte slăbit. „A șasea zi de post negru… doar cu apă! M-am trezit dimineața la 7.30 pentru că am avut o grămadă de lucruri de făcut.

Undeva pe la ora 13.00 am avut o cădere de energie, dar cumva am stat, m-am odihnit puțin și mi-am revenit. Deci, în continuare beau apă, am luat și puțină sare celtică cu apă pentru sărurile de care are nevoie corpul. În rest sunt foarte bine”.

Urmărește-ne pe Google News