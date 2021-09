Cornel Ilie, la un an de la divorț: „Există dragoste după iubire. Suntem într-un punct superb ca relație”

Există dragoste și după divorț, și după iubire. Acesta este mesajul lui Cornel Ilie (45 de ani), cântărețul trupei Vunk, la un an de când a pus mariajului de cinci ani cu soția lui, Eliza, în octombrie 2020. Au doi copii împreună, Zara (6 ani) și Cezar (2 ani), și împreună au construit o relație bună de prietenie nu doar de dragul trecutului, ci și pentru copiii care stau cu mama lor.

Un an teribil

Artistul a fost invitatul noului sezon inițiat de Mihai Morar cu podcast-ul său ”Fain și simplu”, Cornel Ilie povestind că în ultimul an a trecut prin ceea ce a numit ”transformări decisive” în viața sa. Nu doar divorțul l-a clătinat, ci și un deces în familie. Dar a reușit să găsească o cale de comunicare extraordinară cu fosta jumătate.

”L-am pierdut și pe tata. Am fost pus în fața unor momente care au venit să vindece ceva în mine, nu să mă distrugă. Suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar. Toată povestea nu stătea în conceptul de a fi căsătoriți și de a arăta oamenilor că nu sunt probleme în cuplu. Am declarat divorțul nostru cu multă prietenie, pentru a da speranțe și altora că se poate face și așa, nu doar cu exemple negative. Nu încurajez oamenii să se despartă, dar unii nu o fac de teamă să nu spună lumea ceva. Eu am pus în primul plan copiii. Tot ceea ce facem este să protejăm copiii. Și cred că scoatem cel mai bun lucru din asta”, i-a povestit Cornel Ilie lui Mihai Morar.

Cornel Ilie

”Mă plimbam în picioarele goale, luam un copac în brațe”

Trecând după o etapă dificilă din viața sa, și pe fondul pandemiei de coronavirus, artistul nu s-a vindecat doar cu tenis și cu muzică clasică, așa cum s-a destăinuit.

”Mă țin în echilibru vorbind zilnic cu copiii, e cea mai bună hrană. Am avut norocul că am stat la curte și m-am putut plimba în picioarele goale. Sau luam un copac în brațe. Noaptea, vorbeam cu stelele, ziua, cu norii. Știu că sunt pe drumul bun spre cea mai bună versiune a mea. Da, există dragoste de oameni după iubire, după ce iubirea nu mai există între ei. Dar există o formă de dragoste care rămâne acolo, orice ar fi, mai ales după ce au făcut doi copii împreună. La un an după divorț, pot spune că da, există dragoste după iubire, e și mai mare certitudinea. Privind în urmă, cu atât mai mult suntem într-un punct superb ca relație. Foarte puțini oameni înțeleg așa ceva”, a mai dezvăluit el.

