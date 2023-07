În emisiunea de la PRO TV, Cornel Palade a povestit despre viața lui dincolo de lumina reflectoarelor. De mai bine de 34 de ani formează unul dintre cele mai sudate cupluri de comedianți din România alături de Romică Țociu, însă cariera lui ca actor de comedie a început cu mult înainte.

După mai bine de patru decenii de muncă, Cornel Palade primește o pensie de la stat în valoare de 1.450 de lei. Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” știe că suma nu este deloc una mare, însă nu se plânge și spune că se descurcă așa cum poate.

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1.450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate. Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!”, a declarat Cornel Palade la emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit cancan.ro.

Chiar dacă pensia nu este una care să-l ajute prea mult, Cornel Palade nu se plânge. Bunul prieten al lui Romică Țociu consideră că secretul fericirii este să te mulțumești cu puțin.

„Știi care e secretul fericirii? Să te mulțumești cu puțin! Știi cine îmi face mie programul? Dumnezeu, el îmi spune ce să fac, unde să mă duc. Săptămâna trecută m-am trezit și am zis că vreau să merg la o biserică… cât mă pregăteam, nu am zis nimănui, a fost un gând al meu. Cine crezi că mă sună? Starețul să îmi spună că știe că vin”, a mai spus actorul de comedie la PRO TV.

Cornel Palade a rămas fără proiecte

După ce a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și a rezistat două săptămâni în junglă, Cornel Palade nu a mai avut niciun proiect în televiziune.

Actorul de comedie spune că acum trăiește doar din pensie, însă nu se plânge. Bunul prieten al lui Romică Țociu spune că s-a resemnat și nu are prea mari așteptări legate de viitoare proiecte.

„Nu am proiecte, stau acasă. Sunt pensionar, trăiesc ca o plantă. Asta este. Domnul Țociu (Romică Țociu – n.r) este bine și el, era prin vacanță. Chiar m-a sunat, zilele trecute, să îmi povestească ce a făcut pe acolo. Ce să facem? Dăm înainte”, a declarat Cornel Palade pentru Click!.

Câți bani cer Romică Țociu și Cornel Palade pentru o scenetă

Romică Țociu, 60 de ani, și Cornel Palade, 70 de ani, formează unul dintre cele mai sudate cupluri de comedianți din România. Practic, și-au petrecut jumătate din viață, împreună, pe scenă sau în cadrul diverselor spectacole de umor.

S-au întâlnit în premieră la un spectacol satiric de umor, la Galați, în 1989, acolo unde deja Cornel Palade profesa. Romică Țociu venise cu „Ceferiada” de la Craiova. Practic, Cornel l-a transferat pe Romică pe malul Dunării. Nu s-au certat niciodată de la bani, pe care-i împart în mod egal, Țociu povestind într-un interviu că iau câte 3.000 de euro pentru o oră de scenetă în duo.

