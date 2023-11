La șase luni de când a fost cerută în căsătorie la Budapesta, Cosmina Adam i-a devenit soție în biserică lui Claudiu Matei, politicianul cu care se iubește de aproape un an de zile. Cununia religioasă a avut loc la Focșani, într-o biserică ortodoxă.

Mireasa a pășit în fața altarului alături de tatăl ei, acolo unde mirele și nașii o așteptau. Îmbrăcată într-o rochie de prințesă, cu coroniță pe cap, Cosmina Adam a fost numai un zâmbet la eveniment. Și mirele a îmbrăcat haine elegante, Claudiu Matei a purtat un costum negru, iar în piept a avut o floare albă.

De la biserică, mirii, alături de nași și de invitați s-au îndreptat spre restaurantul unde a avut loc petrecerea. Sute de invitați s-au distrat pe ringul de dans, iar prezentatorul evenimentului a fost Daniel Buzdugan.

De la nunta Cosminei Adam nu a lipsit Mirela Vaida. Cele două au rămas în relații foarte bune după ce au lucrat împreună în emisiunea „Acces Direct”, tânăra i-a fost asistentă prezentatoarei. Cele două au și lansat o melodie împreună, căci sunt și artiste.

La nuntă, Mirela Vaida s-a remarcat pe ringul de dans, a îmbrăcat o rochie elegantă, cu volane.

Povestea de iubire dintre Cosmina Adam și Claudiu Matei

În aprilie, Cosmina Adam a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde a lansat o melodie, dar a făcut și mărturisiri despre povestea ei de iubire și despre cererea în căsătorie. „Ne-am cunoscut pe Facebook, acum patru luni.

Eu am văzut că îmi dă inimioara, like-uri, dar nu am luat seama, mai ales că am mulți urmăritori pe pagina oficială. Tot văzând că îmi dă inimioara, am zis că intru pe profilul lui. Când am văzut am zis că îmi place. Apoi tot eu l-am căutat pe Instagram și i-am dat follow. Apoi a pornit toată treaba serioasă. (…) M-a cerut și de soție, da! (…)

Noi sărbătorile de Paște am hotărât să le facem în Budapesta, doar noi doi. Și noi de când ne-am cunoscut am vorbit la modul cel mai serios, el are o vârstă, și eu am o vârstă. Are 33 de ani, e numai bun de însurat. Am luat în considerare și lucrul ăsta, de nuntă, de copii”, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță, acum șase luni.

Cine și cu ce se ocupă soțul Cosminei Adam

Claudiu Matei, soțul Cosminei Adam, are 33 de ani și e politician. El e președintele partidului Tineretul Național Liberal Vrancea și consilier județean la Consiliul Județean Vrancea.