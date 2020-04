De Denisa Macovei,

Acum ceva vreme se vehicula că „ai murit”. Imediat după mi-ai povestit că totuși ai avut o problemă de sănătate. Cum ești în momentul de față?

Așa este. În urmă cu ceva timp am avut probleme de sănătate. Acum sunt bine. Încerc să am grija, asta recomand tuturor pentru că, de fapt, cu toții alergăm în toate direcțiile. Tăiem din timpul personal, din orele de somn, din momentele pe care ar trebui să le avem pentru noi. Încerc.. îmi iese parțial. De multe ori am asta în minte tot timpul: „Ai grijă să nu faci mai mult decât trebuie”, dar evident nu-mi iese și sunt perioade extrem de aglomerate. Ajungi în punctul în care îți spui că e foarte bine că este treabă, că faci ceea ce-ți place, dar în același timp, uneori, calculezi și vezi că ai o medie de 5 ore de somn. Tot luăm din resurse și corpul cedează la un moment dat și nu mai ține de noi, ci de faptul că am apăsat pedala de accelerație prea mult.

De un an „ameninți” că te duci la sală și că o să-l faci pe Giani cu „trup de zeu”. Cum decurge planul?

Așa e! De un an de zile m-am tot amenințat că mă întorc la sală. Într-un timp reușisem să fiu prezent aproape în fiecare zi. Anul ăsta am reușit să ajung la sala și chiar am postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care rugam oamenii să-mi dea sfaturi pentru că am fost la sala după un an și… m-a frânt. Acum, în perioada asta de pandemie, clar nu mă mai duc. E bine să stăm în casă, să depășim cu bine toată perioada asta grea. În schimb, am început să lucrez de acasa.

Apropos de Giani, tot aștepți să devină mai deștept de la un sezon la altul, însă publicul se pare că-l vrea pus tot pe combinații proaste…

Cred că orice e posibil la Geani. Majoritatea combinațiilor sunt proaste, mai are și reușite din când în când, dar nu țin de el, ci de destin. Am tot vorbit cu oamenii: „Cum ar fi să se căsătorească Geani? Cum ar fi să ajungă pe nu știu ce post?” – nu cred în asta pentru ca.. n-ar mai fi el. Dacă ar fi un Geani mai deștept, n-ar mai funcționa treaba. Cred că asta e cea mai interesantă parte a personajului: că e beznă în capul lui și, cumva, supraviețuiește. În același timp cred că orice e posibil în cazul lui, adică limita e cerul. Am mai spus la un moment dat că putem avea un episod în care Geani ajunge pe Lună, întâmplător, nu știu cum, dar ar fi posibil. Nimic nu e imposibil în cazul lui, asta cred.

Copiii tăi știu cine este tatăl lor? Urmăresc Las Fierbinți și Pe bune?

Da, știu cine e tatăl lor (râde). Urmăresc și Las Fierbinți și Pe Bune?!. Acum nu mai există confuzii. Când erau mai mici era mai greu de explicat cine sunt, cum de apar și la televizor și care este treaba cu personajul, dar am depășit faza asta.

Soția ta practic l-a învățat actorie pe Natanticu, deci nu poți să joci teatru în fața ei că se prinde imediat…

Da, e adevărat că a fost profesoara lui Natanticu. Și eu apelez la ea de foarte multe ori când am ceva de interpretat. Repet textele cu ea, mă ajută. Este înțelegătoare și nu sunt nevoit să recurg la tehnici de sustragere. Altfel nici nu se putea. Dacă n-ar fi fost înțelegătoare, ar fi fost groaznic, pentru că programul e dement de cele mai multe ori. Din punctul ăsta de vedere mă consider fericit pentru că mă menajează de câte ori poate.

S-a întâmplat vreodată să știi din prima răspunsul la Pe Bune?!?

Da, s-a întâmplat să știu răspunsul din prima, dar pentru mine, cea mai interesantă parte din quiz show-ul Pe Bune?! este căutarea răspunsului, vizualizarea lui și toate răspunsurile care se nasc în urma intrebării sau a variantelor. Aia mi se pare cea mai interesantă parte din show și cea mai amuzantă. De multe ori, chiar dacă știi răspunsul este interesant să discuți si despre variantele incorecte. De foarte multe ori însă se întâmplă să intuiesc răspunsul, să știu ceva, dar variantele sunt atât de bine scrise că mă derutează și, de obicei, merg pe un soi de instinct.

