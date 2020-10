“De mulți ani nu mai sunt eu așa cum mă știați. Am fentat ispitele și am ales calea spiritualității. Am învățat cumpătarea și am descoperit echilibrul. Yoga a devenit un stil de viață și de abia acum mă simt împlinit. Am fost mereu un tip empatic, gata să dea o mână de ajutor celor aflați la greu”, le-a transmis el detectivilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

După votul detectivilor și al publicului, personajul care s-a demascat a fost Vulpoiul, iar vedeta care s-a ascuns în spatele măștii a fost Costi Ioniță! Iată ce a declarat el despre experiența din acest concurs.

“Nu e simplu, serios, să stai cu câteva kilograme pe tine. Plus că te încălzești și mai trebuie să și cânți, să mai și dansezi, să mai și faci parte din show, că îți vine coregraful cu stânga-dreapta, sus-jos, trebuie să le ții minte.

Este într-adevăr o experiență frumoasă, și pentru un artist care vrea să aibă ceva în palmares, eu zic că emisiunea asta își spune cuvântul clar în cariera lui”, potrivit PRO TV.

Citeşte şi:

Surprizele unui studiu internațional. Românii mai predispuși să creadă în conspirațiile despre COVID sunt cei cu studii superioare

Cinci frați din Vaslui împart un telefon pentru lecțiile online și își fac temele la lumina lanternei: “Ştiţi ce mi-aş dori eu?! Să am lumină, să nu mai fug la vecinul să încarc telefonul”

Vânzătorul de fete. Povestea traficantului care făcea negoţ online: “Salut, am o fată de 23 de ani, independentă. Te interesează?”

PARTENERI - GSP.RO Asta e „libertatea” care a dus la ruptura dintre Raluca și Walter Zenga?! Ce poze a „scăpat” pe net soția antrenorului

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Adriana Bahmuțeanu a publicat tratamentul împotriva COVID-19. Ce dau medicii pacienților, de fapt

HOROSCOP Horoscop 26 octombrie 2020. Capricornii caută consolare pentru supărările din ultima perioadă

Știrileprotv.ro Care e cel mai nou simptom extrem de înșelător al infecției cu coronavirus. Ai putea suferi de Covid şi să nu îți dai seama

Telekomsport Universitatea Craiova a făcut al doilea cel mai tare transfer din istoria clubului. Dragomir a rămas mască: ”E cel mai grozav transfer”