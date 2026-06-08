Performanța sa a fost confirmată și în cadrul Galei Premiilor Gopo 2026, unde filmul a fost recompensat cu numeroase distincții. „Cravata galbenă” a primit Premiul publicului pentru cel mai mare succes de box office în 2025, Ben Schnetzer a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, Vlad Vieru a câștigat Premiul pentru cele mai bune decoruri, iar Constantin Fleancu și Cristinel Șirli au fost recompensați pentru cel mai bun sunet.

Echipa formată din Lynda Armstrong, Margo Ștefan, Bianca Boeroiu, Gabriela Crețan și Clara Tudose a obținut Premiul pentru cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură, în timp ce Alessandro Lai, Alina Cristina Dan, Oana Gorunescu și Carmen Moldovan au fost premiați pentru cele mai bune costume. Premiul pentru cel mai bun montaj i-a revenit lui Mircea Olteanu, iar Sebastian Cosor și Ștefan Popescu (Safe Frame) au primit Premiul special pentru efecte vizuale (VFX).

Din 10 iunie 2026 ajunge pe Netflix în România și Republica Moldova

Filmul „Cravata galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi, va fi disponibil pe platforma Netflix, în România și în Republica Moldova, începând cu data de 10 iunie și va oferi publicului ocazia de a descoperi una dintre cele mai apreciate și de succes producții cinematografice românești.

Disponibilitatea pe Netflix marchează o nouă etapă în parcursul extraordinar al filmului și oferă publicului din România și Republica Moldova șansa de a urmări sau redescoperi pe ecranul de acasă povestea unei personalități excepționale, dirijorul Sergiu Celibidache.

filmul cravata galbenaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Suntem profund recunoscători pentru felul în care publicul a primit acest film. Am avut în sălile de cinema spectatori cu vârste cuprinse între 5 și 96 de ani, iar pentru noi acesta este cel mai frumos semn că povestea lui Sergiu Celibidache reușește să depășească barierele dintre generații.

Am văzut copii fascinați de universul filmului, tineri inspirați de parcursul său și persoane care au descoperit sau redescoperit personalitatea extraordinară a lui Sergiu Celibidache. Suntem fericiți că, odată cu lansarea pe Netflix, filmul va ajunge acum și în casele oamenilor”, a spus Adela Vrînceanu Celebidachi, producător al filmului.

„Cravata galbenă” ajunge și la Festivalul Internațional de Film din Shanghai

Veștile bune continuă și pe plan internațional. Filmul a fost selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film din Shanghai, care va avea loc în perioada 12 – 21 iunie 2026.

Fondat în anul 1993, Shanghai International Film Festival (SIFF) este cel mai important festival de film din Asia și singurul festival competitiv din China acreditat de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (FIAPF). SIFF reunește anual cineaști, producători, distribuitori și profesioniști din industria filmului din întreaga lume.

Festivalul pune accent pe competițiile oficiale, piața de film, forumurile profesionale și programele dedicate publicului, oferind o platformă internațională de promovare a cinematografiei și de dezvoltare a colaborărilor între profesioniștii din industrie. Selecția filmului „Cravata galbenă” în cadrul acestui festival reprezintă o nouă recunoaștere a valorii sale artistice și a impactului său dincolo de granițele României.

Filmul e inspirat din destinul dirijorului Sergiu Celibidache

Inspirat din destinul legendarului dirijor Sergiu Celibidache, filmul „Cravata galbenă” prezintă extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război.

Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Distribuția reunește nume importante ale cinematografiei internaționale, printre care John Malkovich și Miranda Richardson, ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer și Kate Phillips. Sean Bean, laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser și Charlie Rowe completează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru.

Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley. Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

Filmul „Cravata galbenă” este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizat cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.  

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