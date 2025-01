Femeia a făcut declarația pe YouTube și a motivat decizia prin faptul că vrea să fie mai aproape de soțul ei, care trece prin cea mai importantă perioadă a vieții lui.

Renunțase la aparițiile online

„Am ales să opresc temporar activitatea mea profesională. Atât cea de educator în sănătatea naturală și nutriție, cât și cea de editor pentru cărțile lui Andre Stern și de realizator de conferințe. Voi fi mai puțin activă în mediul online pentru o vreme. Toate proiectele de care v-am povestit cu atâta bucurie și care erau menite să ne aducă împreună în această toamnă se amână câteva săptămâni.

Este vorba despre suflet, despre a pune pe primul loc oamenii care ne marchează inevitabil. Acești oameni sunt cei care ne completează întreaga ființă. Este vorba, desigur, despre familie. Copiii, părinții, frații și mai ales partenerul de viață. Pentru mine, acest om este Călin, soțul meu. A venit vremea să-i fiu alături mai mult ca oricând”, spunea soția lui Călin Georgescu la finalul anului trecut.

De atunci, Cristela Georgescu a mai postat câteva clipuri video pe TikTok, însă în luna decembrie s-a oprit din nou din postat. Acum, după aproximativ o lună de pauză, femeia a revenit cu un clip video de aproximativ un minut, care a fost filmat în urmă cu mai mult timp.

„Iată un fragment de acum 10 ani (18 ianuarie 2014) din seria de conferințe «Vitamina L – Hrană dincolo de Hrană», pentru a vă contura o idee mai clară despre activitatea mea profesională din ultimii mulți ani. Îndemnul meu rămâne același: să putem răspunde cu conștiința împăcată în fața copiilor noștri că da, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru binele planetei și al familiei. Și mă refer atât familia mică, cât și familia mare, România”, a scris Cristela Georgescu în dreptul clipului video care durează un minut și nouă secunde.

@cristelageorgescu Iata un fragment de acum 10 ani (18 ianuarie 2014) din seria de conferinte “Vitamina L — Hrana dincolo de Hrana”, pentru a va contura o idee mai clara despre activitatea mea profesionala din ultimii multi ani. Indemnul meu ramane acelasi: sa putem raspunde cu constiinta impacata in fata copiilor nostri ca DA, am facut tot ce ne-a stat in putinta pentru Binele planetei si al familiei — si ma refer atat familia mica, cat si familia mare, Romania! ❤️ ♬ Listen to Your Heart - Jhonatan Rodrigues

„Cu conștiința împăcată”, a scris soția lui Călin Georgescu peste clipul video în care spune: „Motivația acestor conferințe sunt copiii noștri. Din al căror viitori, noi, adulții, care ne-am pierdut în ultimul timp identitatea și am devenit niște consumatori înrăiți, ne împrumutăm neîncetat, fără să ne punem problema rambursării datoriei față de copiii noștri. Gândindu-ne la conștiința noastră și la copiii noștri, atunci când va veni clipa în care ei, înțelegând dezastrul către care ne îndreptăm, continuând să facem cu noi și cu planeta ceea ce facem, când vor înțelege și se vor uita cu privirea aceea care ajunge în adâncul inimii și pe care nu poți să minți, și ne vor întreba: «Dar mama, dar tata, voi ați făcut tot ce se putea face pentru a salva situația?». Și încă dincolo de asta, pentru că știm cu toți că mamele merg dincolo de ceea ce pot să facă. Vă doresc tuturor să primiți liber de la conștiința voastră să le răspundeți: «Da. Da, puiul meu. Da»”.

