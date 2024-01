„La mulți ani, soțul meu! Te iubesc! #happybirthday #lamultiani #felizcompleaños #joyeuxanniversaire #myhusbandsbirthday #birthdayman #love ”, a scris Valentina Pelinel în dreptul imaginii postate de vedetă pe contul de Facebook.

Valentina Pelinel, detalii neștiute despre Cristi Borcea

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în 2018 și au împreună trei copii. Cei doi au o căsnicie așa cum și-au dorit, iar recent, vedeta a vorbit despre cum a decurs relația cu tatăl copiilor ei.

„Noi am fost prieteni la început, vorbeam mult, și astăzi, în familia noastră comunicăm și facem lucrurile împreună. De aceea, totul este atât de bine. S-a întâmplat în timp să ne apropiem, deși noi am simțit ceva de la început.

Știi cum e, sufletul pereche îl simți și, indiferent de obstacole, tot acolo ajungi. Sufletul pereche e pentru tine. Ne-am zis amândoi te iubesc printr-un mesaj. Contează să fii asumat, la noi nu a fost flirt, noi ne-am asumat, ne-am iubit, suntem o familie.

Și asta am simțit, indiferent cât am fi luat în considerare prejudecățile. Ne-am dat seama că nu putem să trăim unul fără celălalt și că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a declarat Valentina la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, de pe YouTube WOWnews.

Povestea de iubire dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea a început cu ani în urmă, când omul de afaceri era căsătorit cu Alina Vidican, fosta soție alături de care are doi copii. „Eram căsătorit, da… (n.r.: când a cucerit-o pe Valentina Pelinel). Dar asta e ultima căsătorie”, a declarat Cristi Borcea acum ceva vreme într-un interviu pentru fanatik.ro.

„Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea”, a dezvăluit afaceristul pentru sursa citată.







