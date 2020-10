Cristi Borcea e în culmea fericirii! De un an visează la așa ceva: "Ei sunt comoara mea!"

Cristi Borcea s-a făcut om de casă! Este mărturisirea ce-i aparține, iar ceea ce face zi de zi denotă acest detaliu. Omul de afaceri de 50 de ani a promis că își va dedica timpul soției, Valentina, și copiiilor, în momentul în care și-a ispășit pedepsele din „Dosarul Transferurilor” și „Dosarul Retrocedărilor”.

Chiar dacă a recunoscut în mai multe rânduri pentru Libertatea că pandemia de coronavirus îl îngrijorează, mai ales ținând cont prin prisma problemelor sale cardiace, ex-dinamovistul a luat partea bună a situației pe fondul situației naționale și globale.

Prima oară în pandemie

Vacanța de vară și-a petrecut-o cu copiii, în diverse perioade, în diverse locații de pe Litoral sau din Delta Dunării, reușind să-i adune la Olimp, la un loc, pe cei din România, din toate relațiile pe care le-a avut.

Cristi Borcea a avut o singură părere de rău: nu a putut să-i readucă în țară pe cei din Statele Unite ale Americii, pe Alex, Melissa (foto) și Gloria. Dar așteptarea a luat sfârșit, astfel că și ultimii moștenitori ai fostului om de fotbal au sosit la București. Melissa este din prima căsătorie, cu Mihaela, învață la Miami, Alex și Gloria locuiesc alături de mama lor Alina Vidican, în Florida. Capul familiei nu i-a mai văzut de la ultimele sărbători de iarnă, petrecute cu toată „echipa” la Poiana Brașov!

Da, sunt fericit. Mi-am luat pauză de la afaceri, de la tot, cât timp vor sta ei aici, nu știu dacă voi mai ajunge la birou. Le dedic lor timpul, fiindcă mi-era dor de ei. Îmi mai iau o vacanță, a început să mă prindă bine viața de familist. Mi-a fost greu fără ei, nici eu n-am putut să merg în America, nici ei nu au avut cum să ajungă aici. Cristi Borcea

„Cei 9 sunt bogăția mea”

Cristi Borcea are 9 copii, cu vârste între un an și jumătate și 23 de ani, cu patru femei diferite, din trei mariaje. Borcea senior are trei copii cu prima soție, Mihaela: Patrick (23 de ani) şi gemenii Antonia Melissa şi Angelo (17 ani). A doua soţie, Alina Vidican, i-a dăruit doi copii, pe George Alexandru (9 ani) şi Gloria (7 ani). Cristi a avut o relaţie şi cu avocata Simona Voiculescu, cu care are o fetiţă, Carolyn (14 ani). Iar cu cu Valentina are două gemene, Indira și Rania, de un an și jumătate, precum și un băiat, Milan (4 ani).

Din imagine lipsesc gemenele pe care Cristi Borcea le are cu Valentina

Toți nouă sunt ceea ce am eu mai de preț. Se înțeleg foarte bine și se sprijină, în orice problemă. De fapt, de asta sunt cel mai mândru, aceasta este bogăția mea. Eu sunt mai sentimental și când îi văd, uneori, îmi dau lacrimile

