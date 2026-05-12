Cine poate primi bonusul

După fenomenele meteorologice severe care au afectat în primele luni ale anului 2026 mai multe regiuni din sudul Italiei, autoritățile au activat o măsură de sprijin financiar.

Printr-o decizie din 7 mai, INPS a aprobat așa-numitul „Bonus de inundații”, o indemnizație unică destinată lucrătorilor care și-au întrerupt activitatea din cauza inundațiilor, alunecărilor de teren și altor efecte ale vremii extreme. Măsura vizează în special persoanelor care depind de venitul zilnic și care au fost nevoite să își suspende activitatea.

Ajutorul financiar este destinat exclusiv lucrătorilor independenți și liber profesioniști care au suferit daune sau suspendări ale activității în perioada 18 ianuarie – 30 aprilie 2026.

Astfel, pot solicita sprijinul:

colaboratorii coordonați și continuativi (Co.co.co.), inclusiv doctoranzi și medici rezidenți;

agenții și reprezentanții comerciali;

lucrătorii independenți, profesioniștii și antreprenorii înscriși în sistemul de asigurări sociale obligatorii.

Condiția esențială este ca solicitantul să își desfășoare activitatea în localități din Calabria, Sicilia sau Sardinia pentru care a fost declarat oficial starea de urgență prin rezoluția din 26 ianuarie.

Valoarea ajutorului: până la 3.000 de euro

Indemnizația prevede plata a 500 de euro pentru fiecare perioadă de suspendare a activității, până la maximum 15 zile. Valoarea totală nu poate depăși 3.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Deși măsura oferă un sprijin financiar rapid, autoritățile recunosc că suma are un caracter de ajutor de urgență, nu de reconstrucție economică.

Cum se depune cererea

Solicitările se transmit exclusiv online, până la data de 20 iunie 2026.

Accesarea se face prin platforma INPS, folosind SPID, CIE (carte electronică de identitate) sau CNS (card național de servicii), iar pașii ii principali sunt: accesarea secțiunii „Sprijin, subvenții și indemnizații”, intrarea în „Punct de acces la beneficii non-pensie” și completarea cererii și transmiterea declarațiilor pe proprie răspundere.

Plata se va face pe baza datelor declarate, însă INPS a anunțat verificări ulterioare. În caz de nereguli, sumele vor fi recuperate, iar beneficiarii pot fi sancționați.

Pentru persoanele care întâmpină dificultăți în utilizarea platformelor digitale, INPS permite depunerea cererilor prin patronate sau Contact center (număr gratuit 803.164). Aceste canale sunt destinate să faciliteze accesul la ajutor persoanelor mai puțin familiarizate cu procedurile online.

Potrivit celor mai recente date oficiale, aproape două milioane de români trăiesc astăzi în Italia. Românii sunt concentrați în special în nordul și centrul Italiei, acolo unde există mai multe locuri de muncă și infrastructură mai dezvoltată.

