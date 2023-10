Cristina Bâtlan a dezvăluit chiar la podcastul lui Cătălin Măruță a că divorțat de Roberto, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de 26 de ani. Cei doi au păstrat o relație foarte frumoasă, ba chiar ea a participat și la nunta acestuia cu noua soție. Mai mult, antreprenoarea de la „Imperiul Leilor” continuă să aibă afaceri cu fostul ei soț.

„În primul rând, am încercat să construiesc un business în relație și prin relație. Eu sunt asociată cu fostul meu soț la Musette și, chiar dacă suntem separați ca și cuplu, continuăm businessul într-un mod foarte corect, productiv și eficient. Altfel, este important să ai o relație cu un om care te înțelege, care funcționează în aceeași zonă pentru că vede implicațiile unui business, cât timp are nevoie un business pentru a fi eficient și de cât timp din partea ta are nevoie businessul.

În plus, cred că cuplu pentru mine, în ultima perioadă, este clar Imperiul Leilor pentru că am atâtea investiții la Imperiu că pot să cred că este o căsătorie! Foarte tare, e incredibil, dar o să am multă treabă după acest sezon!”, a declarat investitoarea de la Imperiul Leilor pentru ego.ro.

Cristina Bâtlan nu are momentan planuri de nuntă

Cristina Bâtlan a fost cerută recent în căsătorie, însă momentan nu are planuri de nuntă. Femeia de afaceri nu s-a gândit încă la rochia de mireasă, pentru că programul ei este unul foarte încărcat.

„Logodna este acolo, funcționează, este totul foarte bine! Sigur, îți dai seama, unde este logodna, apare și nunta! Eu trăiesc în prezent, cât timp nu am o dată planificată și un proiect în sensul acesta, clar nu mă gândesc la rochie! Deocamdată, pantalonii și sacourile sunt pe primul plan!”.

Cristina Bâtlan a fost înșelată de fostul soț

Atunci când a fost invitată la podcastul „Acasă la Măruță”, Cristina Bâtlan a vorbit și despre momentul în care a aflat că soțul ei o înșela. Anteprenoarea nu a putut trece peste infidelitatea lui Roberto, astfel că a pus punct căsniciei în urmă cu aproximativ 5 ani.

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Nu aș fi crezut. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă.

Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Cineva mi-a deschis ochii, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit.

Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Atunci mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt”, a mărturisit Cristina Bâtlan potrivit Unica.