Astăzi, de la ora 21:30, Dan Șucu, Cristina Bâtlan, dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu revin în „Imperiul Leilor” pentru a descoperi noi antreprenori cu idei creative, dornici să construiască businessuri profitabile.

Pe porțile Imperiului va intra o antreprenoare de 30 de ani, care le va prezenta leilor o afacere cu fructe uscate: „Am venit în fața voastră pentru a căuta o investiție de 250.000 de euro în schimbul a 30% din companie. Sunt de naționalitate slovacă și vorbesc limba română de la 9 ani. Am crescut în România, am copilărit și studiat aici, nu am plecat, nu m-am întors acasă”, va spune Ianka Pârcălab la întâlnirea cu investitorii.

Chiar dacă în prezent este un om de business muncitor, cu foarte mare potențial, aceasta le va povesti leilor greutățile prin care a trecut încă de mică: „La 9 ani am fost adoptată și de acolo s-a schimbat viața mea. Părinții mei naturali sunt slovaci, iar părinții mei adoptivi sunt români. Cred că nu a fost o decizie ușoară pentru ei, adică pentru mama mea, pentru că au divorțat când eu aveam 4-5 ani”, mărturisește aceasta.

Povestea Iankăi o va impresiona pe Cristina Bâtlan și crede că dorința acesteia de a avea un business de succes pleacă de la traumele din copilărie: „Copiii nu-și aleg părinții! Poate că tu ești acel copil care a putut să-și aleagă părinții. Vrei să-ți spun cum se transpun aceste traume? Tu ai o insecuritate cumva produsă de această traumă, așa încât, cu siguranță, faci afaceri bune pentru că ți-e frică să rămâi singură, să rămâi fără bani. Ți-e frică de abandon. Frica de abandon se transformă într-o capacitate extraordinară de a face afaceri, de exemplu”, îi va spune leoaica.

