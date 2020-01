Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman își încarcă bateriile în Malta la început de an: „Avem nevoie de o escapadă!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Anul 2020 vine cu schimbări pentru cuplul Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, care sunt și colegi în serialul produs de Ruxandra Ion. Cum actrița a decis să își finalizeze studiile universitare, personajul ei va avea mai puține apariții pe micul ecran în 2020. Așa că faptul că se văd mai rar la job este de bun augur, este de părere iubitul ei. „În ultima perioadă, de când Criss a ales să își continue studiile ne vedem mai rar la filmare, iar ăsta e un lucru bun. Parcă avem mai multe subiecte de discutat seara la culcare. Avem timp să ni se facă dor unul de celălalt”.

Așa că zilele libere sunt mană cerească pentru cei doi, care și-au planificat deja o vacanță pentru luna ianuarie. „După Revelion vom fugi din București pentru câteva zile în Malta, cât să ne odihnim și să vizităm zona. Abia așteptăm să plecăm! Avem nevoie de o escapadă!”, ne-au spus actorii.

Vor să scoată o piesă în 2020

Cu un program încărcat la filmări, dar și la facultate, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman recunosc că nu au mai avut timp pentru pasiuni. Speră ca în acest an să le facă totuși o surpriză muzicală fanilor. „În ultima perioadă am ieșit de câteva ori la Karaoke și am cântat și poate că ne e dor să mai avem concerte sau să mai cântăm ceva/să mai scoatem o piesă nouă. Cine stie? Poate 2020 vine și cu ceva nou pe plan muzical!”, ne-au spus ei.