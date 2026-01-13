Cuprins:
Cristina Cioran, perioadă grea după ce Alex Dobrescu a fost arestat
În cadrul emisiunii, Cristina Cioran a vorbit despre numeroasele mesaje pe care le primește din partea femeilor care au soți, iubiți sau chiar copii în spatele gratiilor. Pe de cealaltă parte, Cristina Cioran a izbucnit în plâns atunci când a venit vorba despre oamenii care îi așteaptă acasă pe cei dragi aflați în închisoare.
„Câtă lume este singură, câtă lume nu are cu cine să vorbească. Și eu încă o dată spun < „Să știi că rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase ca și rănile, doar că nu sunt deschise, se închid, dar se văd“, a mai spus Cristina Cioran. Recent, Cristina Cioran a vorbit pentru prima dată deschis despre situația delicată prin care trece familia ei, după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor săi, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante despre modul în care a ales să-și protejeze copiii și despre drama trăită în special de fiica ei, Ema, care nu știe adevărul despre absența tatălui. Actrița este mamă a doi copii, Max și Ema, și spune că, în ciuda tuturor greutăților, se consideră o femeie împlinită. Relația cu Alex Dobrescu a fost una tumultuoasă în ultimul an, iar acesta a lipsit o perioadă îndelungată din viața fiicei lor. În februarie 2025, Cristina Cioran a adus pe lume cel de-al doilea copil, pe Max, însă Alex Dobrescu nu a apucat să petreacă mult timp cu băiețelul, fiind arestat preventiv și ulterior condamnat. Cristina a luat decizia dificilă de a-și ține copiii departe de problemele cu legea ale tatălui lor. Dacă Max este încă prea mic pentru a înțelege situația, Ema resimte din plin lipsa părintelui și îi adresează zilnic întrebări dureroase mamei sale. „Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran în podcastul lui Jorge.
Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare
Fata Cristinei Cioran întreabă de tatăl ei
