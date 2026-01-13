Cristina Cioran, perioadă grea după ce Alex Dobrescu a fost arestat

În cadrul emisiunii, Cristina Cioran a vorbit despre numeroasele mesaje pe care le primește din partea femeilor care au soți, iubiți sau chiar copii în spatele gratiilor. Pe de cealaltă parte, Cristina Cioran a izbucnit în plâns atunci când a venit vorba despre oamenii care îi așteaptă acasă pe cei dragi aflați în închisoare.