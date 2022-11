Zilele trecute, Alex Dobrescu a prezentat-o tuturor pe noua sa iubită, Diana, care este cu 16 ani mai tânără decât el. Cristina Cioran nu s-a lăsat deloc impresionată de acțiunile fostului partener și se concentrează asupra creșterii fetiței sale, Ema.

Alex Dobrescu a acordat un interviu pentru „Xtra Night Show”, unde a vorbit despre Cristina Cioran și fiica lor. „Sunt convins că nu este foarte fericită. Eu am fost fericirea ei, nu cred că o să mai întâlnească ceva după, nici înainte n-a avut. Sper doar să-și găsească echilibrul, are o fată superbă, o susține familia, o să o susțin și eu. Nu totul se rezumă la o relație sau la un bărbat”, spunea bărbatul la Antena Stars.

Tatăl fetiței spunea că o va ajuta pe aceasta cu tot ce poate și se va implica în creșterea ei de la distanță, așa cum a procedat și cu celălalt copil. „Văd fetița. Am mai văzut-o și pe video call. Cristina e o mamă deosebită și o crește perfect. O ajut în toate modurile posibile. (…) Pentru bine copilașului există finanțe. (…) Nu plătesc nicio pensie alimentară primului copil. Îi plătesc tot ce vrea. Și în cazul fetiței îi cumpăr scutece, mâncare pasată și hăinuțe. A început să îmi spună Cristina că are nevoie, dar se descurcă foarte bine. E un om de succes din toate punctele vedere, mai ales din punct de vedere financiar”, a declarat Alex Dobrescu.

Recomandări O nouă eroare la INML: a încurcat iar morții. O familie a primit trupul unei femei în loc de al unui bărbat. Descoperirea, făcută după trei luni

Prezentatoarea nu a vrut să comenteze prea mult declarațiile făcute de fostul ei iubit. „Nu am ce să răspund, mi se pare că e limpede și fiecare om are mintea lui și capul lui cu care să gândească și cu care să judece”, a spus Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De asemenea, vedeta susține că nu are nevoie de nimic din partea lui Alex Dobrescu. Cristina Cioran a specificat că fostul iubit trebuie să își achite datoriile, însă nu a dat mai multe detalii despre acest subiect.

„Nu discutăm (n.r. – pentru fetiță). Să sperăm ca da, nu știu. (n.r. – dacă vor ajunge la un numitor comun în ceea ce privește fetița). Nu am nevoie de nimic de la el, nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat. Din momentul în care va termina de achitat ce are de achitat, nu mai am nevoie de nimic. Nu am nevoie de nimic, să se rețină și să se înțeleagă, nu am nevoie de nimic. Îmi doresc doar să fiu liniștită, sănătoasă”, a mai precizat Cristina Cioran.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Știi ce pensie are Nadia Comăneci? Primește lunar de la statul român o sumă impresionantă cu adevărat. Nici nu-ti trece prin cap!

Playtech.ro Bomba MOMENTULUI despre Anamaria Prodan! Ce îi cerea lui Reghe să facă acum câţiva ani. Puţini bărbaţi ar accepta aşa ceva

Viva.ro Ce s-a ales de actorul Eugen Cristea. Din ce pensie trăiește acum prezentatorul emisiunii 'Feriți-vă de măgăruș'

Observatornews.ro O șoferiță cu Mercedes a plecat cu tot cu pompa de benzină după ea, în Prahova. Unii au luat-o la fugă de teamă

Știrileprotv.ro Scandal uriaș la Cupa Mondială din Qatar! Prima mare națională care amenință cu retragerea din FIFA

FANATIK.RO Gheorghe Dincă, mesaj șocant după sentință: ”Cei care s-au crezut niște Dumnezei să rămână paralizați în următoarele 30 de zile”

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 24 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi deosebit de bună pentru a reface legătura sufletească distrusă cu unii dintre apropiați

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday