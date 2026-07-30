Proba decisivă pentru condamnarea-record: o filmare de pe camera de bord

Elementul cheie în stabilirea vinovăției și reîncadrarea faptei a fost reprezentat de imaginile surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic, care circula din sens opus. Imaginile au surprins momentul exact în care șoferul TIR-ului a frânat violent, reducând viteza de la 90 km/h la doar 5 km/h pe un sector de drum unde o astfel de manevră a fost imposibil de evitat pentru vehiculul aflat în spate.

În urma manevrei bruște, autoutilitara aflată imediat în spatele primului camion nu a mai putut opri și a fost strivită între cele două vehicule grele. Pasagerul din autoutilitară a murit pe loc, iar conducătorul auto a scăpat cu viață doar datorită unei reacții de moment, reușind să vireze ușor în ultima secundă.

Amenințări transmise prin stația radio înainte de tragedie

Mărturiile depuse în dosar arată că tensiunile dintre participanții la trafic începuseră încă de la intrarea în municipiul Alexandria. Potrivit declarațiilor date în instanță de șoferul autoutilitarei, conducătorii celor două camioane l-au șicanat în mod repetat pe parcursul mai multor kilometri.

Înainte de producerea impactului, unul dintre șoferii de TIR l-ar fi avertizat direct pe celălalt conducător auto, prin intermediul stației radio de emisie-recepție, că îl va răsturna pe șosea. Rețeaua de probe, completată de analiza dinamică a accidentului, a determinat procurorii să schimbe încadrarea juridică inițială din ucidere din culpă în omor.

Daune de 1,7 milioane de lei și condamnare pentru omor

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate de aproape 12 ani, instanța a dispus și interzicerea dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

Hotărârea definitivă stabilește totodată că societatea de asigurări la care era asigurat camionul va trebui să plătească familiei victimei daune morale în valoare totală de 1,7 milioane de lei.

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