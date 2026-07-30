Vedeta Antenei 1 s-a lăsat pe mâinile esteticianului, fiind adepta unui stil de îngrijire bazat pe prevenție și proceduri, cu scopul de a evita intervențiile chirurgicale complexe pe viitor.

Diana Munteanu, în timpul procedurilor de întinerire

În cabinetul esteticianului, Diana Munteanu apare relaxată, în timp ce specialistul îi aplică tratamentele la nivelul frunții. Vedeta a explicat că aceste vizite periodice la clinică fac parte dintr-o rutină bine stabilită, menită să-i păstreze fermitatea și elasticitatea pielii.

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Prezentatoarea TV a mărturisit că preferă să intervină la intervale regulate de timp, pentru a se simți bine în pielea ei.

„Să păstrezi calitatea pielii cât mai bine e cel mai bun lucru pe care îl poți face. Pentru că te ține departe de proceduri invazive. La asta adaug câteva retușuri cu mezoterapie și botox o dată la 6-8 luni”, a explicat Diana Munteanu pe rețelele de socializare.

Rezultatele acestor proceduri îi oferă Dianei Munteanu încredere, permițându-i să se bucure de un ten neted și luminos în orice moment.

„Real, mă simt în cea mai bună formă a mea! Și pot să râd cât vreau, ridurile de expresie se estompează imediat”, a adăugat prezentatoarea TV.

La ce aliment a renunțat Diana Munteanu

Diana Munteanu are 47 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Vedeta nu ține diete drastice pentru a-și menține silueta, însă face sport, are o alimentație echilibrată și a renunțat la un aliment.

“Nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor. Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a declarat Diana Munteanu.

Sursa foto: Diana Munteanu – Instagram

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