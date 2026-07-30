Ferrari SF90 Spider rupt în două după un accident, în Australia

Un Ferrari SF90 Spider a fost distrus într-un accident grav produs în Australia, imaginile cu bolidul rupt în mai multe bucăți devenind virale pe rețelele sociale.

Fotografiile surprind fragmente ale mașinii împrăștiate pe carosabil și pe marginea drumului, iar mulți utilizatori au spus că este greu de crezut că cineva ar fi putut supraviețui unui asemenea impact.

„Cum poate cineva să iasă nevătămat dintr-o mașină care arată în felul acesta?”, a scris unul dintre utilizatorii rețelelor sociale. Un altul a comentat că șoferul „trebuie să fi avut un înger păzitor”.

Șoferul a ieșit nevătămat din mașină

La volan se afla Sam Gordon, antreprenor în domeniul imobiliar și influencer în vârstă de 28 de ani, care a declarat că a reușit să iasă nevătămat din automobil după accident, potrivit ad.nl.

Ferrari SF90 Spider are un preț de pornire de 484.408 euro și este unul dintre cele mai puternice modele decapotabile construite de Ferrari. Este echipat cu un motor V8 biturbo de 4,0 litri și trei motoare electrice, care dezvoltă împreună o putere de 1.000 CP. Sistemul de tracțiune integrală permite accelerarea de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde, iar viteza maximă este de 340 km/h.

De ce s-a rupt bolidul în bucăți

Faptul că Ferrari-ul s-a rupt în bucăți nu este explicat doar de violența impactului, ci și de modul în care a fost proiectat automobilul. SF90 Spider este construit în jurul unei celule de protecție pentru pasageri realizată din fibră de carbon, concepută pentru a oferi un nivel ridicat de siguranță în cazul unui accident grav. Partea din față și cea din spate a mașinii funcționează ca zone de deformare programată, proiectate pentru a absorbi și dispersa energia impactului. În cazul unei coliziuni extrem de puternice, aceste componente se pot desprinde de celula destinată pasagerilor.

Astfel, o mare parte din forța impactului nu este transmisă direct ocupanților. Chiar dacă imaginile arată o mașină complet distrusă, ruperea acesteia în bucăți poate indica faptul că sistemul de siguranță a funcționat conform proiectării.

Poliția analizează circumstanțele accidentului

Având în vedere că accidentul s-a produs la viteză mare, poliția locală ia în calcul deschiderea unei anchete care ar putea conduce la urmărirea penală a proprietarului automobilului, Sam Gordon.

Acest accident amintește de un altul, produs în 2006, când un Ferrari Enzo s-a rupt în două după un impact violent pe o autostradă din statul american California. Și atunci, șoferul a supraviețuit impactului.

Citește și: Șofer de Ferrari SF90, lăsat fără permis și fără mașină după ce a „zburat” prin oraș: „E nouă, nu sunt obișnuit cu ea”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE