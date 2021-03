Cristina Ich își schimbă numele din buletin. De ce a luat această decizie

La 34 de ani, Cristina Ich a luat decizia de a renunța complet la numele ei de familie. Cum o cheamă pe aceasta? Numele ei din buletin este acum Cristina Micu, dar peste ceva timp va fi Cristina Ich. În podcastul lui Cătălin Măruță aceasta a dezvăluit că a luat deja decizia, va depune toate actele necesare pentru schimbare.

„În curând o să scrie Cristina Ich. Numele meu e Cristina Micu. O să pun Cristina Ich, atât.”, a declarat aceasta. Ea consideră că nu o cunoaște nimeni după numele din acte, așa că se identifică mai mult cu numele pe care îl folosește pe rețelele de socializare de ani de zile.

Cristina Ich, declarații despre căsătoria cu Alex Pițurcă

Cătălin Măruță nu a ezitat și a întrebat-o dacă va purta sau nu numele lui Alex Pițurcă, iubitul și tatăl copilului ei. Ea a declarat că nu se gândește la căsătorie, dar niciodată nu va renunța la numele ei.

„Poate o să fie Cristina Ich Pițurcă. Momentan nu dorim să ne căsătorim și eu n-am considerat niciodată că trebuie să iau numele bărbatului. Și dacă m-aș căsători cu Alex, eu tot Cristina Ich aș rămâne. Presupun că numai copilul trebuie să ducă numele mai departe. Nu mi-am dorit niciodată căsătorie…eu îl iubesc extraordinar de mult pe tatăl copilului meu, dar nu m-am visat niciodată mireasă, nu, absolut deloc.

Nu am avut dorința asta arzătoare să mă văd mireasă. Am încercat să facem botezul și nunta în același timp și, pe mine mă mai apucă niște moldovenisme din acestea, voiam să fac niște avione, niște…Și am zis că dacă nu e ca mine, nu mai facem nimic și am făcut doar botezul.”, a adăugat ea.

Cristina Ich și Alex Pițurcă au împreună un băiețel de un an și jumătate pe nume Noah.

