De curând, în mediul online, s-a speculat că soția lui Victor Pițurcă, doamna Maria, are grijă de Noah, băiatul lui Alex Pițurcă și al Cristinei Ich. Zvonurile au mers și mai departe, s-a scris că vedeta își neglijează copilul având în vedere vacanțele dese în care e mereu plecată.

Deranjat că viața personală a ajuns subiect de discuție, Alex Pițurcă a sărit în apărarea Cristinei Ich, cu care nu mai formează un cuplu, dar cu care are o relație bună de dragul copilului lor. El a dezmințit totul, a spus că nimic nu este adevărat.

Alex Pițurcă: „Este o prea mare nedreptate”

„Salutare tuturor! Știți că nu am vorbit niciodată despre viața mea personală, astăzi va fi prima oară și poate ultima oară când o voi face și voi dezminți un articol. Este vorba despre faptul că Noah ar fi crescut de mama mea și că Cristina își neglijează copilul.

Deci, nimic mai neadevărat, orice se poate spune despre Cristina, dar despre faptul că își neglijează copilul este o prea mare nedreptate. Am ținut să dezmint acest lucru și să iau atitudine dat fiind faptul că este Noah la mijloc. Am fost scurt și la obiect”, a spus Alex Pițurcă, pe Instagram, conform Spynews.

În prezent, ei se focusează împreună la creșterea băiețelului lor. „Relația mea cu Alex a fost tot timpul mai întâi de prietenie și abia după de altă natură. Am construit în timp o relație durabilă, sănătoasă, bazată pe încredere, așa cum cred că ar trebui să existe între oricare doi părinți ai unui copil.

Independent de orice, în centrul universurilor noastre este Noah – un copil dorit, extrem de iubit, care a venit la momentul potrivit pentru a da un sens mai complex și mai complet vieților noastre”, a spus recent pentru Spynews Cristina Ich, care s-a despărțit de Alex Pițurcă din cauza nepotrivirii de caracter.

Ce spune Cristina Ich despre Victor Pițurcă, fostul ei socru

În urmă cu câteva luni, într-un interviu, Victor Pițurcă a avut numai cuvinte de laudă la adresa Cristinei Ich. Acum, ea a făcut declarații despre fostul ei socru. „Am un deosebit respect pentru domnul Victor Pițurcă și am știut de la început că sunt binevenită în familie. De altfel, ca și în cazul lui Alex, am păstrat o relație deschisă și apropiată – nici nu am avea cum altfel.

Nu doar o dată i-am cerut sfatul și de cele mai multe ori am primit răspunsuri și soluții valoroase din partea dânsului pentru dilemele avute. M-a tratat tot timpul ca pe Cristina, o persoană cu individualitate proprie, nu ca pe «iubita lui Alex» sau «mama nepotului», iar asta ne-a apropiat și m-a făcut să prețuiesc și mai mult relația dintre noi”, spunea Cristina Ich, care acum trăiește o nouă poveste de iubire. Are o relație cu un om de afaceri, care i-a fost soț prietenei sale.

