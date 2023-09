Cristina a făcut noi declarații despre relația cu tatăl copilului ei. În luna mai a acestui an, aceștia au fost surprinși împreună într-un club din Capitală, unde au petrecut și s-au sărutat în văzul tuturor.

„Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească, și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau rețete de prăjituri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul «film dramatic», ci mai degrabă am trecut la capitolul „continuăm ca prieteni”. Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah”, a spus Cristina Ich pentru UNICA.ro.

„Noi suntem echipa lui Noah, nu doar doi oameni care s-au intersectat pentru o perioadă. Nu ne-am despărțit în termeni urâți, nu am avut ceva de împărțit, ci mai degrabă am fost dedicați să fim părinții lui și să facem tot ce putem pentru el.

Recomandări „Insula Iubirii” și a abuzului. Foste concurente de pe TV acuză că au fost hărțuite sexual de „ispite”, dar producătorii nu au făcut nimic. „Eram atinse cu orice ocazie”

Așa că, să facem o comparație în stilul lui Noah: suntem ca două personaje dintr-un film de acțiune, cooperăm pentru a proteja interesul nostru comun, care este fericirea lui.

În esență, suntem parteneri în misiunea de a-l crește pe Noah fericit și echilibrat”, a spus Cristina Ich.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce STUDII are Kate Middleton, de fapt. A întrecut-o pe Prințesa Diana. NIMENI nu se aștepta la asta

Viva.ro 'M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat' Dezvăluiri uluitoare despre viața unei mari actrițe de la noi

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Animalul sălbatic care a ajuns într-un parc din România. Un bărbat l-a întâlnit și a avut un șoc

Știrileprotv.ro NASA publică joi Raportul OZN-urilor, după corpurile „extraterestre” prezentate în Congresul din Mexic

Observatornews.ro "Băi, drogatule, ai distrus vieţile oamenilor". Ce i-au strigat oamenii lui Vlad Pascu la sosirea la DIICOT

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Lună Nouă în Fecioară pe 15 septembrie. Urmează o perioadă de reinventare și de purificare energetică.Cum sunt influențate zodiile