Originară din Republica Moldova, Cristina Scarlevschi a participat astăzi la evenimentele oficiale din Piața Marii Adunări Naţionale, unde a avut ocazia să se fotografieze alături de două personalități de prim rang: președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele României, Nicușor Dan.

Cum s-a pozat ispita cu Nicușor Dan și Maia Sandu

Fotografia, realizată în centrul Chișinăului, a fost postată chiar de Cristina Scarlevschi pe rețelele de socializare, însoțită de un mesaj emoționant: „Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României.

Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială. 🇲🇩🤝🇷🇴”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Îmbrăcată într-o ținută elegantă de vară, Cristina a atras privirile celor prezenți și a primit numeroase aprecieri în mediul online pentru naturalețea și emoția transmisă prin mesajul ei. Întâlnirea din Piaţa Marii Adunări Naţionale a marcat pentru ispita de la Insula Iubirii un moment memorabil, care îmbină atât rădăcinile sale basarabene, cât și legătura cu România.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Pe Facebook, fanii au reacționat: „Trebuie să îți plătească pentru reclamă”, a comentat un urmăritor. „Felicitări”, i-a scris altul.

Cine e și cu ce se ocupă Cristina Scarlevschi

Printre ispitele de anul acesta de la Insula Iubirii 2025 se numără și Cristina Scarlevschi. În vârstă de 31 de ani, ea vine din Republica Moldova și este instructor de pole dance. Pasionată de sport și dans, simte că este cu adevărat liberă în orice moment în care face mișcare și creează. Se descrie ca o „moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune”, iar în acest sezon, vrea ca prin feminitatea ei să întoarcă toate privirile.

Ce program are Nicușor Dan în Republica Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan a mers în Republica Moldova duminică, de Ziua Limbii Române, și a fost primit de preşedinta Maia Sandu la Reşedinţa de Stat.

Programul vizitei include participarea la „Marea Dictare Naţională” în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Nicuşor Dan va deschide evenimentul cu o alocuţiune.

În continuare, preşedintele va depune flori la bustul lui Mihai Eminescu din Străşeni. Ulterior, va lua parte la un concert dedicat Zilei Limbii Române la Casa de Cultură locală. Vizita oficială vine la scurt timp după o vacanţă recentă a preşedintelui Nicușor Dan în Republica Moldova. Pe perioada acelei şederi, Dan „a făcut plimbări în natură şi a participat la festivaluri alături de Maia Sandu”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE