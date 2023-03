Pe Instagram, Cristina Șișcanu a apărut cu ochiul vânăt, astfel că fanii s-au îngrijorat și au vrut să afle ce s-a întâmplat cu prezentatoarea TV. Soția lui Mădălin Ionescu a anunțat că a suferit un accident casnic și nu a pus gheață la timp, astfel că ochiul i s-a învinețit.

Vedeta s-a lovit într-un colț de masă, iar durerea a fost una greu de suportat. La filmările pentru emisiunea sa de la Metropola TV, Cristina Șișcanu s-a machiat mai intens pentru a ascunde echimoza.

„N-am avut o zi prea bună astăzi, nu m-am simțit prea bine, recunosc. Da, am o vânătaie la ochi. Este de acum două zile, nu a trecut, pentru că nu mi-am pus gheață imediat după accident. M-am aplecat și m-am oprit cu zona asta într-un colț de masă, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar nu vă imaginați ce durere a fost atunci pe moment, e ceva… am simțit că îmi explodează capul. În fine, nu mi-am pus gheață imediat pentru că mă durea atât de tare locul acela că nu suportam nimic.

Am reușit la filmări să acopăr cu fard, dar acum fiind nemachiată se vede. Da, nu m-am simțit prea bine astăzi, mi-am făcut treburile pe laptop stând întinsă pe canapea. Mă rog, mai sunt si situații de genul ăsta, dar acum mă simt mai bine”, a explicat Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Soția lui Mădălin Ionescu prezintă „După faptă și răsplată”, un show tip podcast, la Metropola TV. Vedeta este foarte încântată de proiect, care a început în toamna anului trecut.

„Încep un proiect nou. E fresh, e cool, e… plin de dezvăluiri și povești de viață extrem de puternice. Voi prezenta începând din 3 septembrie, la Metropola TV, «După faptă și răsplată!», un show tip podcast. Veți vedea personalități sau personaje publice efervescente, sincere, care își deschid sufletul în fața publicului.

Veți afla detalii uluitoare despre ele și evenimentele incredibile din viețile lor, din pașii lor către succes! Ei bine, succesul lasă urme în suflet, iar atingerea lui este deseori însoțită de sacrificii teribile, așa cum veți vedea”, a spus Cristina Șișcanu în exclusivitate pentru Fanatik.

Cristina Șișcanu a suferit de depresie

Cristina Șișcanu, în vârstă de 38 de ani, și Mădălin Ionescu sunt căsătoriți din 2011 și au împreună o fetiță. Dacă în urmă cu ceva ani soția prezentatorului TV avea multe proiecte în televiziune, după ce a devenit mamă, vedeta s-a dedicat mai mult educației micuței sale.

Ca și în cazul altor vedete și Cristina Șișcanu s-a confruntat cu o perioadă dificilă. Vedeta le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că a avut depresie, iar terapia la psiholog, dar și rugăciunile au făcut-o să treacă peste momentele grele. Vedeta a mărturisit că succesul întotdeauna va veni cu astfel de stări, însă este important să reușim să depășim momentele grele.

„De depresie am scăpat prin terapie la psiholog, după câteva ședinte deja am simțit o îmbunătățire vizibilă a stării mele. Am făcut multă rugăciune și pur și simplu nu m-am lăsat, asta e foarte important. Succesul vine și cu astfel de stări…”, mărturisea în acea vreme Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

