Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au luat decizia de a o retrage momentan pe fetița lor de la grădiniță de teama că aceasta ar putea contracta COVID-19. Vedeta a mărturisit că în grupa din care face parte și fiica ei a existat un caz de îmbolnăvire cu acest virus. Micuța Petra nu mai merge la grădiniță de aproape două săptămâni, iar Cristina Șișcanu este mulțumită de alegerea făcută, astfel considerând că așa își poate proteja copilul.

„Mă bucur că am fost foarte inspirați și nu am mai trimis-o pe Petra la grădi, nu mai știu… Cred că de aproape două săptămâni nu mai merge. Recent la ea în grupă a apărut un caz de COVID, evident, iar în felul acesta am ferit-o. Mulți dintre apropiații noștri s-au infectat cu virus adus de copii, fie de la grădiniță, fie de la școală”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram.

Era primul an în care fetița mergea la grădiniță, însă acum învață online. Petra, în vârstă de 4 ani, a fost filmată de mama ei în timp ce încerca să învețe poezia „Furnica”, de Otilia Cazimir. Cristina Șișcanu este foarte atentă la educația fiicei sale și împreună fac multe activități, chiar dacă Petra nu mai e prezentă fizic la grădiniță.

Cristina Șișcanu, o mamă permisivă

Soția lui Mădălin Ionescu a recunoscut că ea o lasă pe fiica ei să facă ce vrea, chiar dacă mama ei și fostul prezentator TV nu sunt prea încântați de idee. Cristina Șișcanu spune că Petra are o personalitate puternică și vrea să o lase să se manifeste.

„Mie mi-au reproșat și mama, și Mădălin că prea o las pe Petra să facă ce vrea. Am vrut să se manifeste. Să nu aibă rețineri în a se manifesta. Am vrut să își asume ceea ce face. Are o personalitate puternică, deci cumva e firesc să fie așa.

Probabil și din educația pe care i-am dat-o până acum. Dacă nu îi argumentez ceva, nu există să accepte”, spunea acum ceva timp Cristina Șișcanu în emisiunea „Showbiz report”, de la Antena Stars.

