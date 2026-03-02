Cristina Spătar este pretențioasă când soțul milionar îi face cadouri: „Dacă greșește, nu le mai port”

Cristina Spătar trăiește astăzi o perioadă de liniște și împlinire, departe de tumultul care i-a marcat în trecut viața personală. Cunoscută încă de la debut drept „Regina R&B-ului”, artista pare că nu mai duce lipsă de nimic, mai ales după căsătoria cu actualul ei soț, un om de afaceri milionar. Cu toate acestea, dincolo de lux și confort, cântăreața rămâne o femeie pragmatică și profund ancorată în familie.

În ceea ce privește cadourile, Cristina Spătar spune că preferă să evite surprizele riscante și să discute din timp cu partenerul ei, astfel încât amândoi să fie siguri că alegerea este potrivită. Chiar dacă este, fără îndoială, o femeie răsfățată, artista pune preț pe lucrurile care au cu adevărat valoare pentru ea.

„Având în vedere că suntem aici la un eveniment cu ochelari de soare, am găsit ce să îmi iau, chiar mai multe perechi. Să vedem! Așteptăm să vină luna martie, 8 Martie, Iepurașul, să vedem ce se întâmplă! Am primit flori și azi.

De obicei, în privința cadourilor, cred că cel mai bine este să spun eu ce îmi doresc, ca să nu facă vreo greșeală. Dacă greșește, nu le mai port, câteodată mai nimerește. Nu îmi doresc nimic, decât să fim bine și sănătoși, să avem un an bun, să am multe proiecte și multe hituri!”, a declarat Cristina Spătar pentru click.ro.

Cristina Spătar vrea să dea lovitura în afaceri

De ceva vreme, Cristina Spătar își dorește să pășească și în lumea afacerilor. După succesul din muzică, vedeta speră să aibă aceeași inspirație și în plan antreprenorial, visând la un proiect care să o reprezinte și dincolo de scenă. Ambiția de a construi ceva durabil arată că artista nu se mulțumește doar cu statutul actual, ci își dorește evoluție continuă. „Știu că se poate și dacă se poate și mai mult și mai bine decât e, de ce nu? Se poate! Am văzut și cea mai recentă etichetă la vinul pe care vreau eu să-l lansez și sper să-l lansez anul acesta, că de când tot zic… Trebuie să îmi fac timp!”

Cu toate acestea, rolul care îi aduce cea mai mare satisfacție este cel de mamă. Indiferent unde se află sau cât de ocupată este, Cristina spune că prioritatea ei rămâne familia. Se întoarce acasă ori de câte ori poate pentru a le găti copiilor și pentru a petrece timp cu ei, considerând aceste momente neprețuite.

Aida, în vârstă de 13 ani, și Albert, de 16 ani, sunt extrem de atenți cu mama lor și profită de fiecare ocazie specială — aniversări, sărbători sau apropierea zilei de 8 Martie — pentru a-i face mici surprize. Gesturile lor simple, dar pline de afecțiune, sunt, de fapt, cele mai valoroase cadouri pentru artistă.

„Copiii mei sunt atenți. Îmi fac scrisori, îmi cumpără flori, îmi place când sunt atenți. Albert e deja mare, are 16 ani și jumătate, are și o prietenă, și ne consultăm atunci când vrea să îi cumpere câte ceva lui Sofi. Ne descurcăm! Îi mai dau și sfaturi în mare parte! L-am sfătuit să fie decent!”, a mai spus Cristina Spătar.

