Eugen Popa a relatat situația pe Facebook

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug”, a scris Eugen Popa, pe pagina sa de Facebook.

El a continuat într-o notă ironică şi a spus că situația ar putea fi din cauza faptului că nu s-a sincronizat la timp cu sistemul.

„Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia.

Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin. Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional”, a declarat Eugen Popa.

Ce spun reprezentanții DGASPC

Reprezentanţii DGASPC Bacău au precizat că actul emis de instituţie conţine erori de redactare.

„Facem precizarea că, începând cu data de 1 decembrie 2025, ca urmare a procedurii de reevaluare prevăzută de Ordinul nr. 312/2025 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor cu handicap prevăzute la art. 58^3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de către comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, domnul P.E. nu se mai încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006. În acest context, domnului P.E. i s-a transmis o informare administrativă prin care ne-am fi dorit să îl înştiinţăm că dreptul la rovinieta gratuită a încetat. Din nefericire, s-a produs eroarea de redactare, în sensul utilizării termenului «deces» în locul menţiunii corecte «neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării»”, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al DGASPC Bacău, Elena Emilia Sorana Colţănel.

Aceasta a adăugat că documentul emis de DGASPC Bacău nu produce efecte juridice, având caracter strict informativ către persoana în cauză.

În ceea ce priveşte eroarea produsă, conducerea instituţiei a demarat o anchetă internă.

