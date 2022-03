De-a lungul anilor, George Vintilă a povestit destul de rar despre viața lui personală și profesională. A făcut o excepție de data aceasta și a mărturisit cum a plecat din România în 1990. S-a dus în Anglia unde a sperat că o să aibă o meserie bună, un viitor mai bun.

„Du-te la interviuri de job, bagă, dă-i și șterge coridoare, prin mall, multă muncă fizică. Am lucrat și într-o fabrică de burgeri. Mi-am dat eu niște teste, m-am întrebat cât pot eu să duc, că voiam să-mi iau mașină. Într-o lună jumate, lucram 16 ore pe zi, mi-am luat mașină. Am lucrat și într-un restaurant mexican, am vândut și telefoane mobil”, a declarat George Vintilă în podcastul „Boomerul și Milenialu”, realizat de Silviu Petcu și Alexandru Zob, potrivit fanatik.ro.

Totodată, fostul prezentator de radio a povestit și despre căsnicia lui eșuată. Pe vremea când a plecat în Marea Britanie era căsătorit, însă mariajul nu a durat prea mult. „Ne-am și îndrăgostit, dar parcă a fost și așa, la modul că voia și ea un soț, voiam și eu o soție. Venise ‘90, am zis să plecăm în străinătate.

Nu am mai stat cu ea mult, că-mi dăduse niște gogoși din astea, că ce o să găsesc eu acolo, că părinții ei au afaceri. Când am ajuns, nu aveau nimic, nu era nimic ok”, a mai povestit fostul DJ.

Aventura lui nu se oprește aici. Nu doar în Anglia a lucrat, ci și în Cehia. A stat o perioadă în Praga, însă nu s-a obișnuit, nu a avut succes nici la locul de muncă. A revenit în România, unde a dat probă la radio și a fost acceptat. Așa și-a început cariera.

„Am făcut curs de dealer, de crupier la cazino în Brașov. M-am angajat acolo. S-au agitat spiritele, m-am angajat la un cazino din Praga. M-au dat afară înainte să primesc salariul. M-am urcat în podul trenului ca să ajung înapoi în Brașov. A fost iadul de pe pământ.

În octombrie ‘94, fratele meu stătea cu Răzvan Exarhu în camera de cămin și mi-au spus că s-a deschis un nou radio, PRO FM, că au nevoie de voci. Am dat o probă și restul e istorie”, a mai spus George Vintilă în podcast.

