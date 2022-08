„Am avut o discuție „grea” cu Zora despre faptul că nu vrea să doarmă fără mine. O tot pregătesc pentru când o să plec la maternitate, dar nu prea am cu cine să vorbesc. Doar spune că nu vrea să doarmă fără mine și altceva nu vrea să audă”, a scris soția lui Vladimir Drăghia, care își pregătește fiica de venirea pe lume a surioarei sale.

„Mi-e greu să realizez că sunt universul ei și nu pot să-i garantez că o să fiu mereu alături de ea. De când era mică, îi tot spun că eu sunt în sufletul ei chiar și când nu sunt lângă ea, dar de fiecare dată când îi spun asta, plângem ca două fraiere. Îi pun mereu mâna pe piept și îi spun că eu sunt acolo și că trebuie doar să se gândească la mine, iar eu o să mă gândesc la ea oricât de departe m-aș afla.

În curând o să o iau de la capăt: o să mai am o iubită care o să-mi rupă sufletul în bucățele de fiecare dată când o să vrea să stea doar cu mine, iar eu o să fiu nevoită să o învăț să se desprindă de mine și să-și întindă aripile…”, a mai scris vedeta.

Alice Cavaleru nu își grăbește însă fiica, o înțelege, mai ales că și ea, în copilărie, avea același sentiment când venea vorba de mama ei. „O înțeleg perfect pe Zora pentru că atunci când eram mică îmi doream doar să stau cu mama mea. Pe la 6 ani am început să înțeleg că există pericole și că ea e mereu expusă la ele (conducea foarte mulți km în fiecare zi) și am trăit mulți ani cu teama că aș putea să o pierd. A și avut un accident grav (nu conducea ea, ci tata) pe când eram eu la grădiniță. S-a întâmplat într-o noapte și am fost atât de șocată încât m-am prefăcut că dorm când a trecut pe acasă înainte să meargă la spital.”, a mai explicat Alice.

Anunț oficial al autorităților ruse după explozia mașinei în care se afla fiica lui Dughin

„E grea meseria asta de mamă. Și nu din perspectiva energiei investite, ci din perspective mult mai profunde. O dată ce ai un copil, ca femeie cel puțin, nimic nu mai e la fel. Ești constrânsă de atâtea gânduri și de atâtea frici. Nu îți mai permiți riscuri. Un suflețel necopt depinde de tine…mai ales la nivel emoțional.

Gânduri grele care mă rup în bucăți și mă reconstruiesc mai puternică doar ca să fiu acolo unde e nevoie de mine”, a încheiat ea postarea din mediul online.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru sunt căsătoriți din anul 2018. Au împreună un copil, pe Alaia Zora, și curând vor avea a doua fetiță.

