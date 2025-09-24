Vedeta se reprofilează în carieră și intră în învățământ! Miercuri dimineață s-a prezentat la liceul la care învață fiica ei și a dat examen pentru postul de profesoară.

„Mai nou o să fiu profesoară cu acte în regulă în sistemul și privat, și de stat, unde eu am învățat din clasa a IV-a, am venit și am stat la acest internat, care acum este în renovare. De la 10 ani am stat singură în internat. A fost o experiență. Acum fetița mea este elevă. Cea care mi-a fost profesoară în toată perioada liceului, anul acesta a ieșit la pensie și a zis că îmi cedează… mi-a predat ștafeta”, a declarat Oana Ioniță, potrivit Spynews.

Oana Ioniță a fost afectată de divorțul greu prin care a trecut de tatăl băiețelului ei, Florin Budnaru, și nu se gândește în prezent să își refacă viața. Astfel că, aceasta se concentrează doar asupra carierei.

„Când cauți ceva, automat găsești. Eu, în momentul de față, simt că trebuie să stau și să îmi calmez situația, să îmi echilibrez viața. Dacă eu nu sunt bine cu mine și intru într-o relație în care adun după mine un sac de greutăți și o povară de frustrări și de lucruri care nu sunt bine, cumva le bag în relația respectivă. Cel mai bine să încep cu dreptul. Să fiu eu bine, eu cu familia mea, copiii mei să mă poată urma”, a declarat Oana Ioniță.

