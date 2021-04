Cu ce se ocupă Anca Lungu, la trei ani de când a renunțat la televiziune și a plecat din România

Anca Lungu prezenta Observatorul de la Antena 1, făcea parte din trust de cincisprezece ani. Apărea săptămânal la pupitrul știrilor și prezenta evenimentele momentului. Totul până în aprilie 2018 când a anunțat că renunță la jobul în televiziune. Ulterior s-a aflat că Anca Lungu era însărcinată cu al doilea copil și trăia o poveste cu Harry Arampatzis, bărbatul care îi este partener și acum.

Cei doi au părăsit în 2018 România și de atunci trăiesc la Nisa. Fosta prezentatoare a luat-o acolo și pe fiica ei din căsnicia cu Ștefan Lungu, pe Natalia. Toți patru trăiesc într-o casă superbă, unde au totul la dispoziție.

Vedeta recunoaște acum că i-a fost greu să renunțe la jobul în televiziune, dar acum are un proiect online de care e mulțumită și are și mai mult timp pentru familie, în special pentru creșterea copiilor.

„Sigur că mi-a fost greu să renunţ la televiziune. Dar a fost o schimbare de direcţie, nu simt că am abandonat ceva. Acum am un proiect pe Internet, prinţesapolonic.ro. Dar aici am câştigat foarte mult timp cu copiii mei. M-am redescoperit pe mine.

Am devenit mai conştientă de lucrurile din jurul meu. Nu sunt o mamă extrem de protectivă, dar când vine vorba de Internet, am avut grijă să nu-mi expun copiii. Ei nu au nimic de câştigat din expunerea asta, au şi ei dreptul la intimitate, imagine. Nu vreau să-i expun, aşa am simţit. De aceea n-o să găsiţi imagini cu chipul băieţelului meu. Şi soţul meu e de acelaşi principiu. Nici noi ca şi cuplu nu ne expunem. E mai bine ca viaţa intimă să rămână intimă. E mai sănătos aşa. Suntem un cuplu, nu suntem cuplul perfect. A apărut la momentul în care aveam nevoie de aşa o persoană”, a declarat Anca Lungu în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

Fosta prezentatoare a mai adăugat că în Nisa duce o viață liniștită, sunt însă restricții, dar pe toate le respectă pentru sănătatea ei și a celor dragi. Duce dorul părinților și bunicilor din România pe care nu i-a mai strâns în brațe de o bună perioadă de timp.

„Din fericire nu am luat virsul. Şi în Franţa cifrele sunt uriaşe, spitalele sunt pline. Suntem norocoşi că suntem la Nisa, avem mult soare, suntem aproape de mare, ne plimbăm mult pe plajă.

A fost însă greu de suportat separarea de bunici, părinţi. Părinţii mei l-au văzut ultima oară pe Iorgos (n.r. fiul ei) când avea un an şi cinci luni şi acum are trei ani. Niciodată nu am avut o perioadă aşa lungă să nu-mi văd părinţii. Pe bunica Elvira şi pe mama le văd prin intermediul Internetului. Părinţii mei au reuşit să se vaccineze, aşa că e aproape momentul în care ne vom revedea”, a mai spus Anca Lungu la TV.

