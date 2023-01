În cadrul unui interviu pentru ego.ro, Bianca Brad a povestit despre viața pe care o are acum. În 1990 câștiga titlul de Miss România, însă viața nu a fost deloc blândă cu ea. Deși s-a bucurat de un succes răsunător, problemele au început să apară când se aștepta mai puțin. În urmă cu mai mulți ani, Bianca Brad a pierdut o sarcină. Vedeta a încercat să treacă peste depresie și s-a dedicat fundației pe care a deschis-o în numele fetiței sale nenăscute. În urmă cu șase ani, fosta Miss România a mai primit o lovitură grea, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân.

În ultimii ani, Bianca Brad a încercat să se retragă din lumina reflectoarelor și să facă ceea ce îi place. În vârstă de 55 de ani, fostul fotomodel este instructor de pilates. După ce a descoperit cât de mult o ajută acest sport, fizic și mental, ea a dorit să ajute și alte femei. Silueta pe care o are se datorează în mare parte orelor de pilates.

„N-am fost tot timpul chiar atât de slabă. După sarcini am rămas cu niște kilograme în plus și am fost foarte tristă, dezamăgită de mine și foarte supărată pe mine că nu reușeam să slăbesc. Bine nu eram foarte grasă, dar eram așa mai rubensiană cum se spune. Am reușit să slăbesc prin alimentație, grijă la alimentație și sport. Am devenit și instructor certificat de pilates, pe care îl fac cu pasiune. Combinația asta și gândurile pozitive, optimismul ajută și asta foarte mult”, a povestit Bianca Brad pentru EGO.ro.

Recomandări Cutia Pandorei cu virusuri zombie. Topirea Oceanului Arctic eliberează virusuri antice. Cât de îngrijorați ar trebui să fim?

Vedeta ține cursuri săptămânal și se bucură că sunt atât de multe femei care vin să se antreneze cu ea. Bianca Brad spune că nu are nevoie de reclamă pe rețelele de socializare, pentru că are destul de multe cliente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Aparent pilates-ul pare simplu”

Fostul fotomodel a explicat de ce a ales acest sport și ce a determinat-o să devină antrenor de pilates. Ea a explicat că, de fapt, este o formă de mișcare medicală și este cea mai bună metodă de a face sport.

„Aparent pilates-ul pare simplu, că ridici piciorul foarte lent, dar de fapt, dacă-l faci corect, exercițiul poate fi intens. Din punctul meu de vedere, nu pentru că îl fac eu, este cea bună metodă de sport, de mișcare, pentru că este vorba despre atitudine, despre postură, tonifiere într-un mod profund, dar delicat, fără să te zdruncini, fără să țopăi, fără să ridici greutăți. Poți efectiv să-ți remodelezi corpul.

De fapt, pilates este o formă de mișcare medicală. A fost creată de un bărbat și întâi au făcut bărbații. Au fost soldați care s-au ridicat de pe patul de spital, fiind răniți de război, după care a fost adaptat și este dedicat și femeilor și bărbaților de la vârstă mică, la vârstă mare pentru că este foarte blând, desigur depinde și de exerciții, poti fi și mai intense. Trebuie neapărat să facem sport”, a explicat Bianca Brad pentru sursa mai sus menționată.

FOTO: Facebook

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Djokovic, criză de nervi în finala de la Adelaide. A țipat la fratele lui și i-a cerut să iasă din arenă. Ce a urmat

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu îi desființează pe actorii din România. ULUITOR ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Mitică Popescu

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro Dezastru pe o șosea din Constanţa. Trei bărbaţi au murit pe loc, dupa ce BMW-ul în care se aflau s-a răsturnat în şanţ, la ieşirea din Cuza Vodă

Știrileprotv.ro Furturi trase la indigo surprinse pe camere. Ce au furat hoții în doar câteva secunde

FANATIK.RO Cum se face, de fapt, cafeaua perfectă la ibric. Ingredientul secret care îi dă savoare

Orangesport.ro EXCLUSIV | Alexandra Becali, cea mai tare lovitură din viaţa ei: ”Este unicat în România”. VIDEO | Imagini în premieră

HOROSCOP Horoscop 8 ianuarie 2023. Scorpionii vor trebui să stea departe de orice fel de scandal, provocare sau situație care le poate afecta reputația

PUBLICITATE MedLife prezintă Raportul de sustenabilitate „Grijă pentru viitor“