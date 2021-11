Cu ce se ocupă Diana Dumitrescu de când nu mai apare la TV. Acum are o mică afacere: „Am făcut și un curs”

Diana Dumitrescu, în urmă cu peste un an, apărea la Antena 1 săptămânal, de luni până vineri, uneori chiar și sâmbăta. A prezentat emisiunea „Mireasa” un sezon, dar în al doilea a fost înlocuită Simona Gherghe. Vedeta cu state vechi la Antena 1 a preluat frâiele show-ului de televiziune, chiar și acum moderează emisiunea.

Având în vedere schimbarea, Diana Dumitrescu a fost scoasă de pe post și nu i-a mai fost dată o altă emisiune, un alt show. Așadar, vedeta și-a croit un alt drum, are o mică afacere. Diana Dumitrescu de ocupă de decorațiunile de la petrecerile unde este chemată, a făcut chiar și un curs de florist. Își dorește să le ofere clienților ei tot ce e mai frumos.

„Eu tot timpul am avut o pasiune pentru lucrul cu lemnul și mi-am dezvolat-o în 2013, când am început să fac niște cutii, pornisem o afacere. Nu m-am mai ocupat, pentru că nu am mai avut timp, s-a ocupat sora mea și după l-am lăsat așa. Între timp, am pornit să fac un curs de flori, de la ideea aranjamentelor de masă, pentru că mie îmi place să aranjez mese. La un moment dat, un prieten m-a rugat să îi rearanjez restaurantul, de acolo am făcut un curs de florist și practic am pus bazele acestei mici afaceri.

Era o idee d-ale mele de foarte mult timp, dar nu i-am dat drumul. Mă ocup de aranjamentul meselor, decorațiuni pentru petreceri, dar la o scară mai mică. Faptul că lucrez cu florile, mă relaxează foarte tare și asta am descoperit în momentul în care am făcut cursul de florist.”, a declarat Diana Dumitrescu pentru fanatik.ro.

Totodată, ea mai cochetează cu actoria, în câteva imagini de pe Facebook a apărut alături de actrița Jojo, însă nu au dezvăluit în ce proiect joacă împreună.

Diana Dumitrescu se împarte între viața profesională și de familie, spune că în creșterea băiețelului ei se bazează și pe un ajutor de nădejde. Așa reușește să își facă timp pentru toate. „Timpul meu este împărțit foarte bine și nu este atât de greu pe cât pare.

Cred că este mai greu pentru o mamă care stă acasă și are grijă de copil 24/24 de ore, pentru că nu are timp de respiro, ori eu, având și un ajutor și muncind și ocupându-mă de această pasiune, sunt mai relaxată.”, a mai dezvăluit vedeta pentru aceeași sursă.

