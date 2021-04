Cu ce se ocupă Diana Dumitrescu la un an de când a dispărut de la TV. Fosta prezentatoare de la Antena 1 a anunțat: „Un nou început”

Diana Dumitrescu, în urmă cu un an, apărea la Antena 1 săptămânal, de luni până vineri, uneori chiar și sâmbăta. A prezentat emisiunea „Mireasa” un sezon, dar în al doilea a fost înlocuită Simona Gherghe. Vedeta cu state vechi la Antena 1 a preluat frâiele show-ului de televiziune, chiar și acum moderează emisiunea.

Se știe că Diana Dumitrescu nu a mai fost cooptată într-un alt trust, la o altă televiziune, de aproximativ un an a dispărut de pe micul ecran. Cu ce se ocupă vedeta?

În primul rând, Diana Dumitrescu se dedică fiului ei Carol. E atentă la creșterea, la educarea micuțului.

Fosta prezentatoare de la Antena 1 a mărturisit acum că are parte de un nou început. S-a referit la o transformare din punct de vedere fizic. Vrea să aibă silueta mult dorită. A început să facă mult sport, are grijă la alimentație, are un alt stil de viață.

„2020 s-a dus, și iată-ne în 2021, un an pe care cu toții ni-l dorim mai bun, mai spectaculos… mai sănătos! :) După ce l-am născut pe Carol, am devenit puțin… autosuficientă. Adică, mă bucurăm de rolul de mama și cam atât, lăsându-mă pe mine pe ultimul loc și practic, uitând cumva că am nevoi și dorințe pe care ar trebui să mi le împlinesc pentru a evita frustrări și de acolo alte lucruri aiurea în viață mea. Am slăbit odată cu începerea proiectului de pe TV din 2020, iar asta m-a bucurat foarte mult, mă simțeam din nou atrăgătoare și îmi recâștigam încrederea în mine, dar până să ajung acolo, ceva s-a întâmplat. Când Carol a împlinit un an ceva s-a întâmplat și cu organismul meu. În prima faza m-am îngrășat rapid vreo 7-8 kg, mi-am zis că iar m-am delăsat și am fost purcică cu ce am mâncat, dar apoi a început să îmi cadă părul foarte tare, motiv pentru care m-am tuns”, a scris vedeta pe blogul său. A mărturisit că a apelat la ajutorul unui antrenor personal. Așa a descoperit că are și câteva probleme de sănătate.

„Ei bine, iată ce am descoperit: toate problemele de mai sus veneau de la o dereglare hormonală, care mi-a dat tot organismul peste cap, că să descopăr și o intoleranță la lactoză care îmi provoca un disconfort de nedescris”, a mai dezvăluit Diana Dumitrescu.

