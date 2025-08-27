„Mă ocup cu consultanța, campanii, mai fac alte chestii, mai merg la cooking. Iar din toamnă vreau, ți-am zis, să deschid ceva, să caut o locație. Momentan, consultanța este cea care îmi ocupă mai mult timp. Ai un contract, faci meniul, înveți bucătarii și e mult mai bine decât cu restaurant. Dar asta este mai mult satisfacție… la restaurant poți să creezi un contact cu clienții.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

E frumos, devine ca o familie. La consultanță, financiar e mai bine, pentru că nu te doare capul cu bucătari, cu clienți”, a spus Patrizia pentru Wowbiz.

Patrizia Paglieri este una dintre cele mai iubite prezențe din showbizul culinar românesc. Chef Patrizia a cucerit milioane de telespectatori în anii în care apărea constant în emisiuni TV.

Stabilită în România încă din 1993, italianca devenită „româncă prin adopție” și-a construit aici nu doar o carieră solidă, ci și o viață personală împlinită.

Întrebată cum se menține în formă, Patrizia a fost sinceră: „Nu știu, pentru că eu maschez cu cămași mari, cu pantaloni. Nu am siluetă, adică mă chinui. Dacă am fost în vacanță, am luat 3 kilograme și nu mai pot să le dau jos. Sunt atentă, dar eu nu țin regim, îți dai seama că pasiunea mea… cu bucătăria… nu pot. Prefer să iau câteva kilograme în plus și să fiu fericită. Nu mă interesează, nu am de mers după băieți, nu mă interesează talia”, a mai spus Patrizia pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE