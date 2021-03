Avea puțin peste 20 de ani când a părăsit România. Ramona Gabor nu are vreun gând să se mai întoarcă acasă, e mulțumită și mândră de viața pe care o are la sute de kilometri depărtare de casă, în Dubai. Sora Monicăi Gabor s-a stabilit acolo, ba chiar și-a clădit și o carieră.

Aceasta are multe contracte de imagine cu diverse branduri cunoscute acolo, este fotomodel la multe evenimente. Pentru acest job, Ramona are mare grijă la stilul său de viață, urmează o dietă și face și mult sport. Întotdeauna trebuie să arate perfect în fața aparatului de fotografiat.

Totodată, Ramona Gabor a investit și 7.500 de dolari în cursuri de gemologie. Ea și-a dorit să devină expertă în diamante. „Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante.

În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Surpriza vine abia acum. Mai nou, Ramona Gabor este antreprenor, are propria afacere. Aceasta are o linie de parfumuri care îi poartă numele. La 10 ani de la plecarea în România a intrat în lumea afacerilor.

Pe rețelele de socializare aceasta își promovează produsul de care e tare mândră. Chiar ea este imaginea afacerii, pozează în diferite ipostaze cu produsele sale.

Citeşte şi:

Erori în platforma de vaccinare? Mai mulţi utilizatori așteaptă încă programarea, deşi persoane înscrise după ei, la acelaşi centru, au primit SMS în 10 minute

Valul trei COVID lovește Germania și Franța: Merkel amenință că va impune măsuri dure, medicii din Paris se tem de „o catastrofă”

Ce este heli-schiul, sportul extrem practicat de patronul ProTV. Un accident precum cel în care a murit Petr Kellner a avut loc și în Noua Zeelandă

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro BOMBĂ! După ani de zile, ‘Tanța’ rupe tăcerea despre Teo Trandafir. De ce nu își mai vorbesc, deloc

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Primele detalii despre cum a murit patronul PRO TV. A existat un singur supravieţuitor

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)