Pe 14 iunie, Irina Columbeanu a revenit în România după șase ani petrecuți în America. Adolescenta a venit în țară special pentru a-și revedea tatăl, pe fostul milionar Irinel Columbeanu, care și-a pierdut averea și locuiește la azil. La scurt timp, și Ramona Gabor a venit din Dubai, acolo unde e stabilită, pentru a petrece timp cu nepoata ei.

Cele două au pornit într-o escapadă prin țară, au ajuns chiar și la Bacău, la orașul natal al surorilor Gabor. Irina Columbeanu s-a bucurat să își revadă rudele, dar și să viziteze locuri inedite din România, unde nu ajunsese până acum. Curând va pleca în America, locuiește la Malibu cu mama ei, Monica Gabor.

Prima care a încheiat însă vacanța în România a fost Ramona Gabor. Ieri, 5 iulie, vedeta și-a făcut bagajele și s-a îndreptat spre aeroport, de unde a călătorit cu avionul spre Dubai, acolo unde locuiește de mai bine de 10 ani de zile. Conform Spynews, Ramona Gabor și Irina Columbeanu s-au îmbrățișat de mai multe ori, cu siguranță că le-a fost greu să își ia rămas bun.

Ulterior, în drum spre aeroport, șoferul a fost alături de Ramona Gabor în fiecare pas, ajutând-o să încarce bagajele în mașină și deschizându-i ușa la sosirea la aeroport. Vezi AICI imaginile.

Recomandări Criminali în serie, din tată în fiu. De ce Ion Rîmaru a strigat, înainte de a fi împuşcat: „Tata e vinovatul, să fie adus aici tata!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl ei

Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani.

Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu. Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”.

Recomandări Afacerile actuale ale lui Relu Fenechiu, fostul ministru liberal trimis la pușcărie în timpul mandatului. Cum a încercat să recupereze mita pentru care a fost condamnat

Unde muncește Irina Columbeanu la 17 ani

Rămâne de văzut cât timp va mai petrece Irina Columbeanu în România, la Malibu e stabilită, acolo învață, dar nu are de gând să urmeze și facultatea. Vrea să revină în Europa, în Elveția. „Vreau să merg la o școală, probabil în Elveția, de medicină. Și da, sunt foarte pasionată de acest subiect și îmi place foarte mult știința, nu prea mult matematica, dar încerc. Vorbesc trei limbi străine, engleză, română și franceză”, a explicat Irina Columbeanu, care vrea să devină neurochirurg. Până atunci, ea studiază, dar și muncește în America la un restaurant cu specific italian.

„Am întreținut conexiunea prin Facetime și prin mesaje, suntem foarte apropiați. Da, sunt hostess la un restaurant italian, gen dau meniuri, fac chestii din astea și fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu și îmi place să lucrez”, a mai zis fata lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor.

Urmărește-ne pe Google News