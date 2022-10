Cu ce se ocupă Răzvan Botezatu după „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Se câștigă foarte bine, dar e de muncă”. De ce a ajuns la psiholog - EXCLUSIV

După doar câteva săptămâni petrecute la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Răzvan Botezatu nu a mai făcut față show-ului și a cerut să fie eliminat. Nu a abandonat concursul pentru că nu a mai suportat condițiile, ci discuțiile cu ceilalți concurenți. A ajuns chiar și la psiholog după eliminare.

Prezent la un eveniment PRO TV, Răzvan Botezatu a acceptat să ne ofere un interviu și să ne povestească despre viața lui.

Libertatea: Mulți au comentat în mediul online că emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este una dificilă, chiar îngrozitoare, au spus unii. Șerpi, broaște, șopârle. Probe extreme. Ești de acord?

Răzvan Botezatu: Da, asta am zis și eu înainte să plec, că este o experiență foarte grea și probele și ceea ce vedeam pe YouTube la emisiunile de afară și la primul sezon din România, am zis poate nu o să reușesc să fac față. Dar am zis că nu am ce pierde. Mă duc și aia e! Să văd până la urmă de ce sunt în stare.

Nu credeam că o să fac față, am zis că o să ridic mâna la prima probă, mai ales când am văzut șerpi, adică chiar erau reali. Mulți șerpi, mulți șobolani și așa mai departe. Dar, uite, frica, foamea, acestea scot din tine un curaj pe care nu știai că îl ai în astfel de situații. În primul rând de la foame, când știai că trebuie să mănânci ceva bun, făceai lucrurile alea că nu aveai încotro, sau dacă erai în prag de eliminare și voiai să mai rămâi în competiție o făceai… Nu aveai ce să faci!

Și prietenii, și familia au întrebat cum au reușit, că mie îmi e frică și de umbra mea. Nu știu!

– Chiar și așa, ai repeta această experiență?

– Aș repeta-o dacă aș fi cu alți concurenți.

– Atât de tare te-au deranjat discuțiile cu ceilalți concurenți?

– Da, cu Cristi Mitrea, cu Giani, cu Mara Bănică, cu Tania, toți au avut alte scopuri acolo, în emisiune. Nu știu, eu văd concursurile astea într-un alt fel. Cum au fost și ceilalți din echipa cealaltă, adică se distrau, râdeau, chiar dacă mai pleca unul la nominalizare. Asta era competiția. Atmosfera de echipă, ca și echipă…

Te aștepți de la un om care e mai în vârstă să ai ce învăța, dar ei nu, ei doar să își salveze fundul, cum s-ar spune. Să-și salveze pielea, te calcă în picioare.

– Îți pare rău că ai abandonat competiția așa, că ai cerut să părăsești concursul? Sau ești mândru că ai făcut asta, că ți-ai asumat tot ce simți?

– Sunt mândru că am făcut chestia asta, de această experiență, și să câștig toate probele, chiar am făcut față cu brio. Îmi pare bine că am câștigat niște prieteni, pe Lidia Buble și pe Ruxi. Mi-a părut rău, după ce am făcut prima ședință cu psihologul, că am plecat.

Dacă mergeam la psiholog dinainte, poate că știam să gestionez și situațiile în care am fost pus atunci.

„Acum sunt mai ok, am deja cinci ședințe, fac câte o ședință săptămânal cu psihologul”

– Ai ajuns la psiholog din cauza condițiilor de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” sau din cauza discuțiilor cu colegii tăi de echipă?

– Eu nu aveam treabă, eu dormeam pe lemn. De mâncare, trebuie să te obișnuiești, o zi, două, trei, la un moment dat te obișnuiești. Te obișnuiești cu traiul, asta e competiția.

Din cauza oamenilor am ajuns la psiholog, nu din cauza probelor, nu din cauză că aș avea coșmar cu șarpele, cu șobolanul. Din cauza oamenilor, din cauza emisiunii nu. Din cauza oamenilor cu care am fost nevoit să conviețuiesc în echipă.

Acum sunt mai ok, am deja cinci ședințe, fac câte o ședință săptămânal. Mă simt mult mai bine, m-a pus în niște situații, o chestie foarte interesantă și cu psihologul. Mi-a zis: «Bun, și dacă își era frică de Cristi Mitrea, de ce nu ai ripostat, de ce nu ți-ai zis punctul de vedere?».

Am spus: «Îmi era frică, la nebunia mea mă gândeam că îmi trage un pumn și mă lasă jos».

Ea mi-a explicat că nu avea cum, că eram într-o emisiune, că era caz penal. Ea a știut cum să mă ia. Dar când în capul tău intră anumite frici, nu mai ai cum să le scoți. Cum făceau ei cu mine, dacă nu au putut să mă scoată la probe, au început să apese butonul meu sensibil, mi-au băgat o frică în mine, nu mai puteam nici să râd.

Dar echipa de acolo a fost super.

„Mie îmi merge bine în partea de online”

– E primul proiect de televiziune după șase ani, nu?

– Da, acesta a cam fost primul proiect la care am acceptat să merg. Am eu în cap o chestie. Am fost în Antene, și am zis să fie mereu peste, tot timpul să fie peste și să nu fie mai jos. Eu le-am rămas oamenilor în amintire de la Star Matinal, la Antena Stars, și acum aici.

Și oricum mie îmi merge bine în partea de online. Merge foarte bine. Am campanii, contracte. Sunt influencer acum și facem bani din mediul online.

– Reușești să te întreții din câștigurile din online?

– Da, se câștigă foarte bine, dar e de muncă foarte mult. În fiecare zi e mult de postat, multe ore de filmat. Multă muncă, dar știi cum e în viață, cu multă muncă câștigi ceva.

