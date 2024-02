Impresara Anamaria Prodan are trei copii, pe Rebecca și pe Sarah din prima căsnicie cu Tiberiu Dumitrescu și pe Laurențiu jr. din mariajul cu antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. De data aceasta, fata ei cea mare e în centrul atenției.

De-a lungul anilor, Rebecca Dumitrescu a fost o prezență discretă, s-a ferit de camerele de filmat, a preferat să stea departe de micile ecrane. Aceasta a studiat modă la Milano, iar acum a ales să se stabilească la New York, acolo unde muncește pentru cariera ei.

Playtech scrie că Rebecca Dumitrescu și-a deschis o afacere online cu haine vintage, după ce o perioadă a fost și model, însă a defilat pe podium pentru a-și face mama fericită, nu pentru că ea își dorea. „Am fost un pic model, mai mult pentru mama. Am făcut asta mai mult pentru mama, am văzut că era fericită când mă vedea, de când eram mică îmi spunea că voi fi model.

Cu cât am crescut, am învățat mai multe, am văzut cum e în lumea aia și am văzut ce se întâmplă în spatele scenei am vrut să stau departe de acea lume. Am prieteni acolo. Eu mereu am fost un pic mai diferită decât mama și Sarah. Ele nu sunt rușinoase. Eu am chestiile mele, viața mea. Sunt mai ascunsă, să îmi văd de ce îmi place mie”, a spus Rebecca Dumitrescu, pentru wowbiz.ro.

Anamaria Prodan a revenit la TV cu propriul reality show

Din 3 februarie, Anamaria Prodan a revenit la Antena Stars cu reality show-ul „Prodanca. Punct şi de la capăt”. „Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena.

Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie. Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită.

Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna – Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan înainte de începutul show-ului.

