De o bună perioadă, Alina Sorescu a preferat să fie foarte discretă în ceea ce privește viața ei personală. Se zvonește că ar fi divorțat de Alexandru Ciucu, bărbatul cu care s-a căsătorit în urmă cu 11 ani. Cei doi au și două fetițe împreună.

Cu toate acestea, de fiecare dată când a fost întrebată despre un eventual divorț, ea a preferat să evite subiectul. În urmă cu câteva luni Alexandru Ciucu a fost surprins în București în compania altei femei decât soția lui.

Acum, Alina Sorescu preferă să se axeze pe cariera ei. De Crăciun, ea a apărut în mai multe emisiuni de televiziune alături de formația ei, de „Picii lui Soreasca”. Au cântat la Antena Stars, dar și la Kanal D. În toate imaginile postate pe Facebook și Instagram, Alina Sorescu apare alături de grupul ei muzical.

Anul acesta, cântăreața nu a publicat nicio imagine alături de Alexandru Ciucu, soțul ei, sau fiicele lor. În anii trecuți ei obișnuiau să se fotografieze împreună de Crăciun. În schimb, ea s-a lăudat des cu diferite clipuri video în care cântă.

„Nu fac din viața mea un spectacol”

În urmă cu câteva luni, Alexandru Ciucu a apărut pe străzile din București în compania unei femei, alta decât soția. Au apărut imediat zvonuri cum că designerul o înșală pe Alina Sorescu.

Cântăreața a fost apoi invitată în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV. Acolo, Cristi Brancu, prezentatorul show-ului, a întrebat-o despre speculațiile apărute în care protagonist este Alexandru Ciucu, soțul ei. Cântăreața a fost foarte discretă în declarații. „Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, a spus la Prima TV Alina Sorescu, conform click.ro.

Artista în vârstă de 34 de ani nici nu a negat, nici nu a confirmat zvonurile, dar a ținut neapărat să facă declarații despre reușitele ei. „Tind să cred că m-a schimbat în bine această perioadă. Eu simt că sunt mai puternică după pandemie. Mi-am văzut constant și cu grijă de drumul meu, mi-am concentrat atenția pe fetițele mele. Am școala de muzică „Picii lui Soreasca”, am avut un proiect în TVR. Simt că întotdeauna mi-au ieșit lucrurile, am avut mereu răbdare și oamenii știu că sunt un om serios”, a mai spus artista la TV.

