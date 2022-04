În culisele emisiunii „Insula iubirii”. Ce program a avut la filmări Radu Vâlcan: „Am dormit cam 3-4 ore pe noapte”

Din cele peste 1.000 de cupluri atent analizate și confruntate cu riscurile la care își supun relația, în cel de-al şaselea sezon „Temptation Island – Insula iubirii”, au fost alese cinci cupluri cu povești de viață spectaculoase, cu relații sudate, cu problematici inedite și cu mize însemnate.

Au călătorit 10.000 de kilometri spre Paradis, neștiind că, de fapt, călătoresc spre sufletul lor, iar Thailanda i-a primit cu brațele deschise, dornică să îi cunoască. Pentru a se ajunge însă în această etapă, peste 6 tone de echipamente au fost trimise special în Thailanda.

„Am transportat din România aproximativ 6,5 tone de echipament şi cablaj. Absolut tot echipamentul este adus din ţară, iar pentru a micşora timpul de instalare am optat pentru un transport aerian pentru întreaga cantitate. Am folosit 52 de camere robotizate, 32 de camere de ambianţă, ascunse în camerele concurenţilor şi peste 12 kilometri de cabluri audio-video fibră optică. Pentru fiecare insulă, echipa tehnică a fost formată din 10 tehnicieni, care au reuşit într-un timp foarte scurt – 5 zile per insulă – să întindă aproximativ 12 kilometri de cabluri, în ciuda vremii nefavorabile, care ne-a dat ceva bătăi de cap!”, a explicat Bogdan Oancea, director tehnic Antena 1.

În ceea ce privește echipa, aceasta este formată din peste 100 de persoane atât din România, cât și din Thailanda, care se ocupă de tot ce înseamnă acest proiect, de la make-up sau hair style, la directori de imagine, operatori sau sunetiști. Lor li se adaugă personalul din resorturi, care se ocupă de catering sau curățenie.

Recomandări Primarul Piedone, ridicat de pe Aeroportul Otopeni și dus la sediul DNA într-un dosar privind salubrizarea din sectorul 5. Era în avionul cu alarma de bombă

Pe parcursul celui de-al şaselea sezon s-au consumat astfel nu mai puțin de 10.000 de porții de mâncare, aproximativ 1.500 kg de fructe exotice și aproape o tonă de cafea. „E un proiect pe care eu, una, l-am subestimat! Împreună cu toate restricţiile impuse de Covid, e mai mult decât mă aşteptam. Pentru a putea filma, întreaga echipă a fost vaccinată anti-Covid, am făcut foarte multe teste, inclusiv în timpul filmărilor, la fiecare 7 zile întreaga echipă era testată. Nici nu vreau să îmi imaginez ce ar fi însemnat ca și cineva să iasă pozitiv la aceste teste – ar fi urmat spitalizare, carantină, anchetă epidemiologică şi, în mod cert, închiderea filmărilor. Cât despre modul de lucru, e o muncă uriaşă în spate, monitorizăm totul 24 de ore din 24, aşa că încercăm să ne organizăm pe echipe, dar oricum nu am prea dormit. Să ajungi la filmare şi să îţi fie inundat setul, să afli că operatorul a căzut cu camera şi câte şi mai câte… nici nu ţi se mai par neprevăzute!”, a declarat Emilia Vlad, producător general „Insula iubirii”.

Ce program a avut Radu Vâlcan la filmările de la „Insula iubirii”

Şi pentru Radu Vâlcan, prezentatorul celui mai fierbinte reality show – Insula Iubirii, zilele de filmare presupun un consum emoţional şi fizic foarte mare: „Cred că am dormit cam 3-4 ore pe noapte, este un lucru firesc, care se întâmplă în fiecare sezon, într-un show de o asemenea anvergură. E multă adrenalină, un consum foarte mare, trebuie să fii mereu disponibil în caz că se întâmplă ceva într-unul dintre resorturi, aşa că odihna trece pe ultimul plan!”.

Recomandări EXCLUSIV. Soția unui lucrător de la Azovstal, combinatul asediat de ruși: „Blestemații de invadatori au furat totul, acum stă altcineva la noi”. Ce s-a întâmplat cu familia ei

În cel de-al şaselea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, care va avea premiera pe 2 şi 3 mai, de la 20:30, la Antena 1, cinci cupluri care au relații de lungă durată însă nu au făcut încă marele pas își vor putea testa relația și vor afla astfel dacă cel sau cea alături de care au petrecut atâta vreme este cu adevărat jumătatea lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

La finalul sezonului, fiecare cuplu va putea spune clar dacă drumul lor în viață este același sau dacă se văd nevoiți să meargă pe căi separate. „Şi cel de-al şaselea sezon, întocmai ca toate celelalte, ne-a surprins diferit. Oamenii au personalități diferite, reacționează diferit la situațiile cu care se confruntă, iar tocmai în asta constă farmecul acestui reality show”, spune gazda emisiunii, Radu Vâlcan.

Recomandări Atacuri cibernetice de amploare asupra site-urilor guvernamentale din România. Instituții, între care Guvernul și MApN, vizate

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Două resorturi exclusiviste de pe Coconut Island i-au primit cu braţele deschise pe curajoşii care au vrut să trăiască experienţa care a schimbat viețile multor perechi de îndrăgostiți. 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon, ce va fi difuzat in fiecare luni şi marţi, începând din 2 mai, de la 20:30, la Antena 1.

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce și-a înșelat soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Rafila, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre finalul pandemiei de covid în România. Când se va încheia

Observatornews.ro Medic, despre noua hepatită la copii: "Boala te omoară pentru că faci edem cerebral"

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2022. Capricornii se apropie de finalul unui lung proces de schimbare profundă a personalității

Știrileprotv.ro Reacția lui Zelenski după ce Biden a decis să ajute Ucraina cu încă 33 de miliarde de dolari

Orangesport.ro Violată şi bătută de două ori în doar câteva ore. O refugiată ucraineană, clipe de COŞMAR în locul de cazare

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești