Cum a apărut Adelina Pestrițu la Balul Mascat Bridgerton. Imagini fabuloase cu vedeta

Pe 19 februarie, sălile grandioase ale Palatului Parlamentului din București au prins viață cu glamour și mister, odată cu desfășurarea Balului Mascat Bridgerton, o seară de neuitat dedicată celebrului serial Netflix. Peste 850 de distinși invitați s-au reunit în decorul somptuos al sălii de bal, în așteptarea sosirii starurilor serialului. Seara a atins punctul culminant când Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) au pășit pe scenă, stârnind instantaneu ropote de aplauze în întreaga încăpere. Fanii și celebritățile au purtat ținute spectaculoase, inspirate de epoca Regenței, și au transformat sala de bal în universul viu al îndrăgitului serial Netflix.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Adelina Pestrițu a atras toate privirile la Balul Mascat Bridgerton, organizat recent de Netflix la București, cu o apariție demnă de aristocrație. Vedeta a purtat o rochie special creată pentru eveniment, cu detalii rafinate care i-au evidențiat silueta și eleganța.

Strălucirea ținutei a fost completată de bijuterii cu diamante, care au adus un plus de glamour lookului ei. Pentru a respecta tema balului și a păstra aerul de mister caracteristic universului Bridgerton, Adelina a ales o mască elegantă, care a completat perfect ținuta.

Fotografiile de la eveniment surprind farmecul și eleganța vedetei, demonstrând că Adelina Pestrițu știe să transforme fiecare apariție într-un moment memorabil, ca desprins din poveștile Regency.

Balul Mascat Bridgerton a fost o sărbătoare dedicată celui de-al patrulea sezon al serialului

Produs de Shondaland și Jess Brownell, serialul BRIDGERTON revine cu un al patrulea sezon feeric. Boemul Benedict Bridgerton (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu, refuză să se așeze la casa lui, în ciuda rugăminților mamei sale, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Dar la balul mascat organizat de Violet, Benedict este vrăjit de o misterioasă domniță în argintiu, care poartă mască. Cu ajutorul reticent al surorii sale Eloise (Claudia Jessie), Benedict iese în societate pentru a descoperi identitatea tinerei. În realitate însă, cea care l-a captivat nu face parte din înalta societate, ea este o servitoare descurcăreață pe nume Sophie Baek (Yerin Ha), care lucrează pentru formidabila stăpână a casei, Araminta Gun (Katie Leung).

Când soarta îi aduce din nou împreună pe Benedict și Sophie, Benedict este sfâșiat între realitatea afecțiunii sale pentru această servitoare fascinantă și năluca domniței în argintiu, neștiind că sunt una și aceeași persoană. Oare inabilitatea lui Benedict de a vedea că aceste femei sunt una și aceeași persoană va distruge scânteia de netăgăduit dintre el și Sophie? Poate iubirea să învingă, chiar și atunci când societatea respinge relațiile romantice între doi oameni din clase sociale diferite?

Conduita lui Benedict are ca surse de inspirație căsătoriile fraților săi, inclusiv a Francescăi (Hannah Dodd) cu John Stirling (Victor Alli) și a lui Colin (Luke Newton) cu Penelope (Nicola Coughlan), care se confruntă cu noi provocări în calitate de cronicară de bârfe, acum cunoscută publicului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE