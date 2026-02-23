„Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem întrebarea asupra acționariatului, la fel cum au făcut americanii”, care au obținut plasarea filialei din Statele Unite a TikTok sub un acționariat majoritar american, a spus ministrul german.

„Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deține TikTok și ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance?”, compania chineză ce deține platforma, a adăugat el.

TikTok provoacă în rândul mutor oficiali și aleși europeni temeri privind influențarea opiniei publice și privind accesul Chinei la date ale cetățenilor din UE.

Platforme precum TikTok „au acces la date la o scară inimaginabilă în urmă cu o generație, inclusiv la datele cele mai intime ale unor generații întregi”, a subliniat Wolfram Weimer.

Pe de altă parte, minstrul german a cerut impunerea unei taxe de internet asupra companiilor Google, care deține YouTube, și Meta, care deține Instagram și Facebook.

În opinia lui, aceste companii ar trebui să plătească în UE 10% din veniturile obținute din publicitate, ca o compensație pentru profiturile masive pe care le obțin prin poziția lor dominantă în Europa.

