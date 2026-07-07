La 46 de ani, artista și-a expus la plajă trupul bine tonifiat, rezultat al unui stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație atentă și antrenamente constante. Anda Adam s-a bucurat de o zi de relaxare la o piscină din Capitală și a împărtășit cu urmăritorii câteva fotografii din escapada sa.

„Wow! Ești strălucitoare! Super sexy! Ești fantastică”/„Arăți foarte bine!” „Frumoase picioare! Respect!”, i-au comentat fanii.

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Anda Adam a dezvăluit recent ce face pentru a se menține în formă și a recunoscut că vrea să ajungă la 53 de kilograme.

„Merg în fiecare zi la sală, de 5 ori pe săptămână și mănânc foarte proteic. Am scos toți carbohidrații, de două luni nu mai consum zahăr deloc, inclusiv cafeaua o îndulcesc cu Stevia, îndulcitor natural. O dată la două săptămâni fac un «cheat day», dar în care oricum nu fac excese, adică îmi permit să merg la restaurant să mănânc o porție de paste sau mănânc două felii de pizza.

Mai fac câte o fiță culinară o dată la două săptămâni, în rest fac antrenamente intense, regim pe deficit caloric, sunt sub 1.200 de calorii zilnic, îmi calculez tot ce mănânc și încerc să nu depășesc, fibre, proteină, multe salate și cam atât. Vreau să ajung la 53 de kilograme!”, a declarat artista, potrivit Click.

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